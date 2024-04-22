تعليق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس محايل عسير ورجال ألمع

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أعلنت إدارتا التعليم في محافظتي محايل عسير ورجال ألمع، تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارسهما للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس اليوم الاثنين.

وجعلتهما عن بعد عبر منصة "مدرستي"، على خلفية تحذير المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس.





تعليم محايل عسير



تعليم رجال ألمع



وقالت إدارة التعليم في محافظة محايل عسير عبر حسابها في منصة "إكس": "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر #منصة_مدرستي،لجميع مدارس تعليم محايل عسير في مكاتب التعليم (محايل - المجاردة - قنا) ليوم الاثنين الموافق 13-10-1445هـ".وقالت إدارة التعليم في محافظة محايل عسير عبر حسابها في منصة "إكس": "وفقًا لمستجدات الحالة المطرية؛ تعليم رجال ألمع يعلن تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي في جميع مدارس المحافظة ليوم الاثنين ١٣_شوال_١٤٤٥هـ".