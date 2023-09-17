تعرف على مواصفات ومزايا وأسعار ساعة ابل الجديدة

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أعلنت شركة آبل Apple رسميا عن الإصدار الجديد من ساعة ابل ووتش الذكية Apple Watch Series 9 في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك خلال نفس الحدث الذي أقامته للكشف عن ايفون 15. اضافة اعلان

تحمل ساعة ابل ووتش سيرس 9 نفس تصميم الجيل السابق، حيث عززت آبل مميزات ومواصفات الإصدار الجديد.

وتأتي الساعة مزودة بمعالج S9 الأقوى الذي يوفر أداء أفضل والمزيد من المزايا الإضافية، كما تأتي بشاشة أكثر سطوعا، إلى جانب ميزة جديدة باسم double tap للتحكم في الساعة دون لمسها.





ممزيات الساعة





إيماءة النقر المزدوج





شاشة أكثر سطوعا





سعر الساعة في أسواق المملكة



وزودت آبل ساعتها الذكية الجديدة Apple Watch Series 9 بالمعالج الجديد Apple S9 SiP الأقوى، والذي تقول أنها توفر أداء أسرع وتسمح بتقديم العديد من المميزات الجديدة.وتعد من أهم المميزات، التحكم في الساعة من خلال النقر المزدوج عن بعد ومعالجة أوامر Siri على الساعة نفسها.وتقول Apple أنه مدمج به محرك عصبي جديد NPU رباعي النواة يمكنه معالجة مهام التعلم الآلي بسرعة تصل إلى الضعف.وتعتبر واحدة من أبرز مميزات ساعة Apple Watch Series 9 ابل ووتش سيرس 9 ميزة جديدة تطلق عليها آبل اسم Double Tap أو إيماءة النقر المزدوج.وهي الميزة التي تسمح لمستخدمي الساعة بالتحكم في الخيارات والتطبيقات دون لمس الشاشة، بحيث يمكن للمستخدم النقر بإصبعي السبابة والإبهام معًا مرتين لتنفيذ العديد من الإجراءات الأكثر شيوعا.وتحمل ساعة ابل ووتش سيرس 9 نفس الشاشة في الإصدار السابق ابل ووتش سيرس 8، وهي الشاشة التي تدعم ميزة Always-on-Display، إلا أن شاشة الإصدار الجديد Apple Watch Series 9 أكثر سطوعا.ويمكن لسطوع الساعة أن يصل إلى 2000 نيتس أي ضعف سطوع الشاشة في Series 8، وهو ما يتيح قراء أسهل للنصوص في ضوء الشمس الساطع.1969 ريال سعودي: للإصدار الذي يدعم GPS فقط بإطار من الألمونيوم.2350 ريال سعودي: للإصدار الذي يدعم GPS والاتصال عبر شبكات المحمول بإطار من الألمونيوم.