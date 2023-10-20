الجمعة، 05 ربيع الثاني 1445 ، 20 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

تعرف على قرار "حساب مواطن" حول وجود أصول عقارية

حساب مواطن
حساب مواطن
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كشف "حساب مواطن" أنه في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الافصاح عنها في حسابك واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك وكتابة مصدر الدخل (أصول عقارية).اضافة اعلان
وأكدت على أنه يتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa.


صدور نتائج الأهلية

أصدر برنامج حساب المواطن اليوم الجمعة، توضيحًا مهمًا بخصوص صدور نتائج الأهلية.
وأوضح حساب خدمة المستفيدين، أنه سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج ، وأنه بإمكان المستفيد معرفة نتيجة أهليته عن طريق حسابه "دراسة الأهلية".


تنبيه هام عن الحد المانع

وبين أن الحد المانع يختلف مابين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها بما لا يتجاوز 20,000 ريال، وأنه لمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

خطوات إضافة تابعين

وأضاف في الوقت نفسه، أنه بإمكان المطلقة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة "صك ولاية أو إثبات احتضان"، وأنه في حال عدم وجود تابعين لابد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.

خطأ شائع يحدث أثناء التسجيل

ونبه البرنامج من خطأ شائع عن التسجيل، مؤكدًا أنه لابد من استخدام رقم جوال غير مسجل مسبقاً في البرنامج.

التسجيل في حساب المواطن بعد حذفه:

كما كشف أيضا عن المدة والطريقة التي يتم فيها التسجيل مجددا في حساب المواطن بعد حذفه، مبينًا أنه بإمكان المستفيد حذف الحساب عن طريق البوابة الالكترونية "تسجيل دخول ثم بيانات المستفيد، والضغط على حذف الحساب".

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