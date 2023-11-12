تعرف على عضة البرد.. أعراضها وأسبابها والوقاية منها

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عن كيفية التعرف على عضة البرد مع قرب حلول فصل الشتاء، وأكدت على أنها تورم أصابع القدمين واليدين والأذنين والأنف، وهى شائعة في فصل الشتاء. اضافة اعلان





كيف تحدث؟





أبرز الأعراض:





للوقاية:



عند تعرض الجلد والأطراف إلى البرودة فإنها تتسبب في انقباض الأوعية الدموية السطحية وفي حال تعرضها للحرارة تتوسع الأوعية الدموية.وإذا ما حدثت هاتان العمليتان بسرعة كبيرة بمعنى التعرض للبرودة الشديدة ثم الدف بشكل متتال وسريع، فهذا سيؤدي إلى دعم استطاعة الأوعية الدموية ضبط ازدياد جريان الدم في المنطقة.مما يؤدي إلى تسرب الدم إلى الأنسجة المجاورة ومن ثم التورم وظهور الحكمة.1ـ نمو الورم بعد عدة ساعات من التعرض للبرودة والشعور بحرقة وحكة في المنطقة المصابة.2ـ انتفاخ الجلد مكان الإصابة وما حوله ويتحول إلى اللون الأحمر وأحيانا إلى الأزرق الداكن.3ـ في بعض الحالات الحادة قد تنمو بعض البثور على سطح الجلد وتكوين تقرحات جلدية.1ـ التقليل من التعرض للبرودة.2ـ الاعتناء بالأقدام وعدم ارتداد الأحذية الضيقة.3ـ الاكثار من المشي لتحسين الدورة الدموية.4ـ في حال كان الشخص مصابا بالسكري فمن المهم فحص القدمين بشكل دوري.