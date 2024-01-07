الأحد، 25 جمادى الثانية 1445 ، 07 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تعرف على طريقة تسجيل التصرف العقاري ودفع ضريبة الإفراغ وتوثيق العقد

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن بوابة التصرفات العقارية تتيح تسجيل التصرف العقاري، ودفع الضريبة على الحالات المستحقة قبل الإفراغ العقاري أو توثيق العقد.  اضافة اعلان

خدمات بوابة التصرفات العقارية

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المتصرفين في العقارات إلى الاستفادة من خدمات بوابة ضريبة التصرفات العقارية المتاحة عبر موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa).
وتقدم البوابة العديد من الخدمات المرتبطة بضريبة التصرفات العقارية، من أبرزها "خدمة طلب تسجيل تصرف عقاري"، التي تتيح تسجيل العقار في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد.

آلية الاعتراض على ضريبة التصرفات العقارية

وتتيح البوابة معرفة آلية الاعتراض على ضريبة التصرفات العقارية، وتحديث طلب ضريبة التصرف العقاري، التي يتم من خلالها  تعديل طلب تسجيل العقار قبل الإفراغ أو توثيق العقار.
وتسمح بالتحقق من طلب تسجيل التصرف العقاري، حيث يمكن للمتصرف التحقق من حالة طلب التسجيل في خدمة ضريبة التصرفات العقارية ومعرفة حالة خضوع العقار للضريبة وحالة السداد.

إلغاء طلب تسجيل التصرف العقاري

وتوفر خدمة إلغاء طلب تسجيل التصرف العقاري بحيث يمكن للمتصرف إلغاء طلب تسجيل التصرف العقاري في خدمة ضريبة التصرفات العقارية.
وتمكن بوابة التصرفات العقارية من استرداد الضريبة عند الإلغاء والتعديل بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح.

محتويات دليل بوابة التصرفات العقارية

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المتصرفين في العقارات والمهتمين إلى الاطلاع على دليل المستخدم التفصيلي للبوابة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني الذي يتضمن شرحًا عن البوابة ومعلومات تفصيلية من شأنها أن تساعد على الاستفادة المثلى من البوابة.

اقرأ أيضا

جامعة الأميرة نورة تُطلق برنامج "الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًا"

عاجل.. أمن الطرق يلقي القبض على شخص لقيامه بإحراق هذه المعدة علناً (صور وفيديو)

جوازات مطار الملك خالد توقف مسافرًا بالرياض لارتكابه هذه الجريمة

أتربة مثارة وأمطار.. الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر

مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم تُعلن إطلاق نسختها الخامسة عشر لعام 1445هـ

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

أهم 10
12:11 م الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سر ارتفاع أسعار الدواجن المحلية وتسجيل مركبة باسم طفل

المرور
11:43 ص الأحد، 07 يناير 2024

عبر "أبشر".. "المرور" يطرح مزادًا إلكترونيًا للوحات المعدنية

أمطار غزيرة على عسير
11:07 ص الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة وأتربة على هذه المناطق لـ8 مساءً

GDOK7HMWsAAVVWv
10:39 ص الأحد، 07 يناير 2024

مغادرة الطائرة الـ 38 لإغاثة غزة باتجاه مطار العريش

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة الصحة
1:05 م الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. طريقة حجز موعد في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا المطور

أهم 10
12:11 م الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سر ارتفاع أسعار الدواجن المحلية وتسجيل مركبة باسم طفل

اسعار الاسماك
11:26 ص الأحد، 07 يناير 2024

ارتفاع أسعار الأسماك في الشرقية 50% لهذا السبب

أمطار غزيرة على عسير
11:07 ص الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة وأتربة على هذه المناطق لـ8 مساءً

7عع7
10:20 ص الأحد، 07 يناير 2024

أشهر 10 حوادث هبوط اضطراري للطائرات في العالم

حساب المواطن
10:04 ص الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. 3 أيام على إيداع دفعة يناير من حساب المواطن