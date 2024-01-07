تعرف على طريقة تسجيل التصرف العقاري ودفع ضريبة الإفراغ وتوثيق العقد

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن بوابة التصرفات العقارية تتيح تسجيل التصرف العقاري، ودفع الضريبة على الحالات المستحقة قبل الإفراغ العقاري أو توثيق العقد. اضافة اعلان





خدمات بوابة التصرفات العقارية



آلية الاعتراض على ضريبة التصرفات العقارية



إلغاء طلب تسجيل التصرف العقاري



محتويات دليل بوابة التصرفات العقارية



ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المتصرفين في العقارات إلى الاستفادة من خدمات بوابة ضريبة التصرفات العقارية المتاحة عبر موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa).وتقدم البوابة العديد من الخدمات المرتبطة بضريبة التصرفات العقارية، من أبرزها "خدمة طلب تسجيل تصرف عقاري"، التي تتيح تسجيل العقار في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد.وتتيح البوابة معرفة آلية الاعتراض على ضريبة التصرفات العقارية، وتحديث طلب ضريبة التصرف العقاري، التي يتم من خلالها تعديل طلب تسجيل العقار قبل الإفراغ أو توثيق العقار.وتسمح بالتحقق من طلب تسجيل التصرف العقاري، حيث يمكن للمتصرف التحقق من حالة طلب التسجيل في خدمة ضريبة التصرفات العقارية ومعرفة حالة خضوع العقار للضريبة وحالة السداد.وتوفر خدمة إلغاء طلب تسجيل التصرف العقاري بحيث يمكن للمتصرف إلغاء طلب تسجيل التصرف العقاري في خدمة ضريبة التصرفات العقارية.وتمكن بوابة التصرفات العقارية من استرداد الضريبة عند الإلغاء والتعديل بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح.ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المتصرفين في العقارات والمهتمين إلى الاطلاع على دليل المستخدم التفصيلي للبوابة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني الذي يتضمن شرحًا عن البوابة ومعلومات تفصيلية من شأنها أن تساعد على الاستفادة المثلى من البوابة.