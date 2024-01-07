تعرف على طريقة تسجيل التصرف العقاري ودفع ضريبة الإفراغ وتوثيق العقد

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن بوابة التصرفات العقارية تتيح تسجيل التصرف العقاري، ودفع الضريبة على
الحالات المستحقة قبل الإفراغ العقاري أو توثيق العقد.
خدمات بوابة التصرفات العقاريةودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المتصرفين في العقارات إلى الاستفادة
من خدمات بوابة ضريبة التصرفات العقارية المتاحة عبر موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa).
وتقدم البوابة العديد من الخدمات المرتبطة بضريبة التصرفات العقارية، من أبرزها "خدمة طلب تسجيل تصرف عقاري"، التي تتيح تسجيل العقار في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد.
آلية الاعتراض على ضريبة التصرفات العقاريةوتتيح البوابة معرفة آلية الاعتراض على ضريبة التصرفات العقارية، وتحديث
طلب ضريبة التصرف العقاري، التي يتم من خلالها تعديل طلب تسجيل العقار قبل الإفراغ أو توثيق العقار.
وتسمح بالتحقق من طلب تسجيل التصرف العقاري، حيث يمكن للمتصرف التحقق من حالة طلب التسجيل في خدمة ضريبة التصرفات العقارية ومعرفة حالة خضوع العقار للضريبة وحالة السداد.
إلغاء طلب تسجيل التصرف العقاريوتوفر خدمة إلغاء طلب تسجيل التصرف العقاري بحيث يمكن للمتصرف إلغاء طلب
تسجيل التصرف العقاري في خدمة ضريبة التصرفات العقارية.
وتمكن بوابة التصرفات العقارية من استرداد الضريبة عند الإلغاء والتعديل بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح.