الأحد، 30 ربيع الأول 1445 ، 15 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

تعرف على سيناريوهات التعامل مع الحالة المطرية في العاصمة المقدسة

الأمطار في العاصمة المقدسة
العاصمة المقدسة تطبق خطة الطوارئ للأمطار والسيول
أ أ
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رفعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للطوارئ والأزمات استعداداتها لتطبيق خطة الطوارئ للأمطار والسيول.
 وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، بأن الأمانة قد عقدت اجتماعًا تحضيريًا في مقر الإدارة العامة للطوارئ والأزمات.اضافة اعلان

تجربة استباقية لمواجهة خطر السيول والأمطار

وتابع أنه جرى خلال هذا الاجتماع التنسيق بتنفيذ تجربة فرضية استباقية لمواجهة خطر السيول والأمطار في مكة المكرمة مع الجهات المعنية، وذلك لتهيئة المعدات والآليات والعمّال ومناقشة الجدول الزمني لكل مراحل الفرضية.

أهداف خطة التعامل مع الحالة المطرية

 وأضاف أن الهدف الرئيس للخطة هو:
1 - ضمان تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
2 - تحسين الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ المحتملة.
3 - قياس مدى استعداد الإدارات المختصة وفريق الطوارئ بالأمانة.
4 - قياس سرعة الاستجابة وتحديد نقاط القوة والضعف.
5 - العمل على رفع أداء الفريق.
6 - تلمس أوجه التطور والقصور.
7 - تطبيق خطة الاستجابة للأمطار والسيول.
8 - التعرف على استعداد الأفراد والجهات المشاركة المنفذة لأعمال خطة طوارئ الأمطار والسيول.
9 - قيام كل إدارة بالمهام والواجبات المُناطة بها، وذلك من خلال توفير التجهيزات والمعدات اللازمة.

سيناريوهات التعامل مع الحالة المطرية

 وأشار، بأنه قد شارك في تنفيذ التجربة كلٌ من وكالة البلديات ووكالة الخدمات، ووكالة المشاريع، ووكالة التشغيل والصيانة، بالإضافة الى وكالة السيول والامطار.
حيث تضمنت تنفيذ عدة سيناريوهات محتملة، وتشمل:
- هطول أمطار.
- جريان سيول في العاصمة المقدسة.
- ارتفاع منسوب المياه.
مما أدى إلى وجود عددٍ من البلاغات الواردة إلى غرفة الطوارئ وعمليات (940) بأمانة العاصمة المقدسة عن تجمع مياه وتساقط أشجار ولوحات إعلانية وانجراف سيارات.

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