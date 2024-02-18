الأحد، 08 شعبان 1445 ، 18 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تعرف على المخالفات.. فرض جزاءات على شركات التأمين الصحي بـ 7.8 ملايين ريال

مجلس الضمان الصحي2
مجلس الضمان الصحي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أقامت الشؤون القانونية بمجلس الضمان الصحي، 31 دعوى قضائية للمحافظة على موارد المجلس، وجرى إصدار جزاءات على شركات التأمين تجاوزت قيمتها 7.8 ملايين ريال.اضافة اعلان

الاستفادة من 100 خدمية عدلية برسوم ميسرة

واستطاعت تسوية 35 طلب صلح بين طرفي العلاقة التأمينية عبر مركز الصلح والتسويات بما يزيد على 2.5 مليون ريال.
وقعت الإدارة التنفيذية للشؤون القانونية بالمجلس في 2022 مذكرة تعاون مع مركز «ناجز»، لتمكين منسوبي المجلس من الاستفادة من أكثر من 100خدمة عدلية برسوم ميسرة.

إطلاق حاسبة الغرامات الإلكترونية

وإطلاق حاسبة الغرامات الإلكترونية من أجل تمكين أصحاب العمل من معرفة مقدار الغرامات والأقساط واجبة السداد عليهم، والعمل على ميثاق منصة «نفيس» ومراجعته.
ويأتي ضمن الإنجازات تطوير ومراجعة ما يقارب من 260 من السياسات واللوائح والمواثيق الداخلية المنظمة قطاع التأمين الصحي الخاص.

سوق التأمين في المملكة يحقق نموًا قدره 26.9%

أظهرت أرقام التقرير السنوي للبنك المركزي السعودي (ساما) تحقيق سوق التأمين السعودي نموًا بـ26.9% خلال 2022.
وارتفاع إسهام قطاع التأمين بالناتج المحلي غير النفطي للمملكة خلال العام نفسه إلى 2.09% مقارنة بنحو 1.91% في 2021. في حين ارتفع معدل إنفاق الفرد على التأمين (كثافة التأمين) 30% مقارنة بـ2021.

إجراءات قانونية

ـ 35 صلحًا وتسوية
ـ 50 استشارة قانونية
ـ 70 وثيقة تمت مراجعتها
ـ 30 عقدًا واتفاقية ومذكرة تفاهم
ـ 2017 مخالفة
ـ 467 زيارة ميدانية
ـ 23 إنذارًا لأصحاب العمل
ـ 7 غرامات على أصحاب العمل
ـ 16 غرامة على شركات التأمين
ـ 128 إنذارًا لعدم الالتزام
ـ إيقاف 2 من مقدمي الخدمات الصحية
ـ 77 مخالفة أحيلت إلى لجنة المؤسسات الصحية
ـ 100% متابعة ومراقبة لمطالبات الهلال الأحمر.

اقرأ أيضا

قصة وفاة أقدم مريض قضى 32 عامًا في "الرعاية" بـ بيشة

محامي: هذه الجهة هي المعنية بحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا (فيديو)

طقس بداية الأسبوع.. "الحصيني" يُحذر سكان الرياض وهذه المناطق من أمطار ورياح قوية

توقعات "الأرصاد".. أمطار ورياح متربة على المدينة والرياض وهذه المناطق

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأحد للطلاب: أمطار ورياح متربة.. احذروا البرودة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

التأمين الصحي 3:15 م الأحد، 11 فبراير 2024

توضيح مهم من الضمان الصحي بشأن حدود ومنافع التأمين للعمالة المنزلية