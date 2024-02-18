تعرف على المخالفات.. فرض جزاءات على شركات التأمين الصحي بـ 7.8 ملايين ريال

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أقامت الشؤون القانونية بمجلس الضمان الصحي، 31 دعوى قضائية للمحافظة على موارد المجلس، وجرى إصدار جزاءات على شركات التأمين تجاوزت قيمتها 7.8 ملايين ريال.





الاستفادة من 100 خدمية عدلية برسوم ميسرة



إطلاق حاسبة الغرامات الإلكترونية



سوق التأمين في المملكة يحقق نموًا قدره 26.9%



إجراءات قانونية



واستطاعت تسوية 35 طلب صلح بين طرفي العلاقة التأمينية عبر مركز الصلح والتسويات بما يزيد على 2.5 مليون ريال.وقعت الإدارة التنفيذية للشؤون القانونية بالمجلس في 2022 مذكرة تعاون مع مركز «ناجز»، لتمكين منسوبي المجلس من الاستفادة من أكثر من 100خدمة عدلية برسوم ميسرة.وإطلاق حاسبة الغرامات الإلكترونية من أجل تمكين أصحاب العمل من معرفة مقدار الغرامات والأقساط واجبة السداد عليهم، والعمل على ميثاق منصة «نفيس» ومراجعته.ويأتي ضمن الإنجازات تطوير ومراجعة ما يقارب من 260 من السياسات واللوائح والمواثيق الداخلية المنظمة قطاع التأمين الصحي الخاص.أظهرت أرقام التقرير السنوي للبنك المركزي السعودي (ساما) تحقيق سوق التأمين السعودي نموًا بـ26.9% خلال 2022.وارتفاع إسهام قطاع التأمين بالناتج المحلي غير النفطي للمملكة خلال العام نفسه إلى 2.09% مقارنة بنحو 1.91% في 2021. في حين ارتفع معدل إنفاق الفرد على التأمين (كثافة التأمين) 30% مقارنة بـ2021.ـ 35 صلحًا وتسويةـ 50 استشارة قانونيةـ 70 وثيقة تمت مراجعتهاـ 30 عقدًا واتفاقية ومذكرة تفاهمـ 2017 مخالفةـ 467 زيارة ميدانيةـ 23 إنذارًا لأصحاب العملـ 7 غرامات على أصحاب العملـ 16 غرامة على شركات التأمينـ 128 إنذارًا لعدم الالتزامـ إيقاف 2 من مقدمي الخدمات الصحيةـ 77 مخالفة أحيلت إلى لجنة المؤسسات الصحيةـ 100% متابعة ومراقبة لمطالبات الهلال الأحمر.