تعرف على المخالفات.. فرض جزاءات على شركات التأمين الصحي بـ 7.8 ملايين ريال

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أقامت الشؤون القانونية بمجلس الضمان الصحي، 31 دعوى قضائية للمحافظة على
موارد المجلس، وجرى إصدار جزاءات على شركات التأمين تجاوزت قيمتها 7.8 ملايين ريال.
الاستفادة من 100 خدمية عدلية برسوم ميسرةواستطاعت تسوية 35 طلب صلح بين طرفي العلاقة التأمينية عبر مركز الصلح
والتسويات بما يزيد على 2.5 مليون ريال.
وقعت الإدارة التنفيذية للشؤون القانونية بالمجلس في 2022 مذكرة تعاون مع مركز «ناجز»، لتمكين منسوبي المجلس من الاستفادة من أكثر من 100خدمة عدلية برسوم ميسرة.
إطلاق حاسبة الغرامات الإلكترونية وإطلاق حاسبة الغرامات الإلكترونية من أجل تمكين أصحاب العمل من معرفة
مقدار الغرامات والأقساط واجبة السداد عليهم، والعمل على ميثاق منصة «نفيس»
ومراجعته.
ويأتي ضمن الإنجازات تطوير ومراجعة ما يقارب من 260 من السياسات واللوائح والمواثيق الداخلية المنظمة قطاع التأمين الصحي الخاص.
سوق التأمين في المملكة يحقق نموًا قدره 26.9%أظهرت أرقام التقرير السنوي للبنك المركزي السعودي (ساما) تحقيق سوق
التأمين السعودي نموًا بـ26.9% خلال 2022.
وارتفاع إسهام قطاع التأمين بالناتج المحلي غير النفطي للمملكة خلال العام نفسه إلى 2.09% مقارنة بنحو 1.91% في 2021. في حين ارتفع معدل إنفاق الفرد على التأمين (كثافة التأمين) 30% مقارنة بـ2021.
إجراءات قانونيةـ 35 صلحًا وتسوية
ـ 50 استشارة قانونية
ـ 70 وثيقة تمت مراجعتها
ـ 30 عقدًا واتفاقية ومذكرة تفاهم
ـ 2017 مخالفة
ـ 467 زيارة ميدانية
ـ 23 إنذارًا لأصحاب العمل
ـ 7 غرامات على أصحاب العمل
ـ 16 غرامة على شركات التأمين
ـ 128 إنذارًا لعدم الالتزام
ـ إيقاف 2 من مقدمي الخدمات الصحية
ـ 77 مخالفة أحيلت إلى لجنة المؤسسات الصحية
ـ 100% متابعة ومراقبة لمطالبات الهلال الأحمر.