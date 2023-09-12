تعرف على الغرامات.. "البيئة" تحدد عقوبات مخالفي لائحة الغطاء النباتي

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طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عبر منصة "استطلاع"، موضحة تدريج الغرامات وتصنيف المخالفة "جسيمة أو غير جسيمة". اضافة اعلان

ويصل الحد الأقصى للغرامات المدرجة بالجدول، إلى 20 ألف ريال في حال نثر البذور في أراضي الغطاء النباتي بدون ترخيص، أو عمل إحداثيات بإنشاء المباني أو نحوها في الغابات أو المتنزهات الوطنية بدون تصريح.

وحددت الوزارة غرامة تبلغ 10 آلاف ريال كحد أقصى، استزراع نباتات غازية، لكل شجرة أو شجيرة.





استزراع ارضي الغطاء النباتي بدون ترخيص





التخييم في الغابات





غرامة ترك النفايات





دخول السيارات والمركبات بدون تصريح



تغرم الوزارة المخالفين في حال استزراع "في أراضي الغطاء النباتي" بدون ترخيص أو العبث بحدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي، بمبلغ 5 آلاف ريال كحد أقصى.ويعاقب المخالفين بغرامة تصل إلى 4 آلاف ريال في حدها الأقصى، في حال تدمير أو تغيير الحال الطبيعي لأي منشأة أو أثاثها وتجهيزاتها ولأي معالم أثرية وثقافية أخرى داخل الغابات أو المتنزهات الوطنية، مع إلزام المخالف بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.وألزمت الوزارة المخالفين بدفع غرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 3 آلاف ريال في حال التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية بدون ترخيص، أو إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية.وتسري الغرامة أيضا على إتلاف المنشآت الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات أو اتلافها أو العبث بالعلامات الحدودية أو الإرشادية في الغابات أو المتنزهات الوطنية.وحددت الوزارة غرامة تصل إلى ألفي ريال في حال ترك النفايات أو رميها أو دفنها أو حرقها في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية، أو دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية، أو لحي الماشية للأشجار.ويعاقب المخالفين بغرامات تتراوح ما بين 50 ريالا إلى 500 ريال، في الحالات التالية: (رعي الإبل والأبقار أو الضأن أو الماعز داخل الأحمية الرعوية بدون ترخيص.ومخالفة الترخيص الممنوح للرعي «عدد المواشي أو نوعها»، دخول المركبات والسيارات غير المضمنة في تصريح الرعي، في الأحمية الرعوية، المشي والتسلق «هايكنج» في الأماكن غير المصرح بها، تشويه المعالم العامة والطبيعية في الغابات أو المتنزهات الوطنية بالكتابة أو الرسم أو النحت ونحوها).