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تعرف على العقوبة .. الدفاع المدني يحذر من إعاقة معدات ووسائل الإطفاء

معدات اطفاء
الدفاع المدني يحذر من إعاقة معدات ووسائل الإطفاء
أ أ
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أكدت المديرية العامة للدفاع المدني على أن إعاقة معدات ووسائل الإطفاء مخالف توجب العقوبة. 
ويقضي جدول المخالفات والغرامات في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة بغرامة قدرها 2000 ريال، إذا وجدت عوائق تحول دون الوصول إلى أجهزة ومعدات مكافحة الحريق.

نص مخالفة رسمية عن وجود عوائق

وأعلنت المديرية من خلال إنفوجراف على صفحتها الرسمية تفاصيل مخالفة سلامة، حيث أظهرت في الصورة وجود عوائق تحول استخدام وسائل إطفاء الحريق.
وكتبت في مخالفة رسيمة أن جهة الرصد مفتش السلامة، ونوع المخالفة إعاقة معدات وسائل الإطفاء، والمكان في منطقة جازان.
وأهابت الإدارة العامة للدفاع المدني بالجميع ان يتقيدوا بإجراءات السلامة في المنشآت حماية للمجتمع.

الدفاع المدني يحذر من تجمع السيول

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد حذرت، من أنه يجب البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية، وعدم السباحة فيها.
وناشد الدفاع المدني السعودي، المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي.
 وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة العربية السعودية ابتداء من اليوم الاثنين حتى الجمعة المقبل.

تأثر منطقة مكة بأمطار شديدة

وأوضح الدفاع المدني السعودي، أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول، وتساقط البرد، ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.
 تشمل مكة المكرمة والطائف والجموم وبحرة والقنفذة والليث والكامل وخليص وميسان وأضم والعرضيات، ومناطق عسير وجازان والباحة.

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