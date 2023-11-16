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تعرف على الخطة التنفيذية بالمسجدين الحرام والنبوي خلال إجازة الفصل الدراسي الأول

المسجد الحرام
المسجد الحرام
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أعدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي خطة تنفيذية تعضيدية لجهود المنظومة الدينية للحرمين الشريفين؛ وذلك بهدف تهيئة الأجواء الإيمانية للبيئة التعبدية في الحرمين الشريفين، خلال الإجازة.اضافة اعلان

تفاصيل الخطة التنفيذية

 وشملت الخطة التنفيذية على مسارات دينية متنوعة لخدمة وإثراء تجربة القاصد والزائر دينيًا، وتمكينه من أداء العبادة والشعائر، وفقاً لهدي المصطفى صلى الله على وسلم.
 وعُزِّزت الخطة بالبرامج والدروس العلمية، والحلقات القرآنية، مراعية تلون ثقافات ولغات وجنسيات القاصدين والزائرين، وعالمية رسالة الحرمين الدينية، بتهيئة التقانة والتطبيقات الذكية، واللغات والترجمة.
 وأوضح رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الرئاسة الدينية تعمل في المنظومة كفريق واحد؛ لتحقيق الأهداف المرصودة، وبلوغ رتبة التجويد والإبداع في إبراز الرسالة الدينية للحرمين الشريفين عالميًا، وإنجاح رحلة القاصد والزائر وإثرائها إيمانيًا، موصيًا بضرورة مواكبة البرامج والتطورات العالمية؛ في تقديم الخِدمات الدينية، عبر استثمارها استثمارًا أمثل، تفي بمتطلبات الزائر والقاصد الدينية، على مختلف الجنسيات والثقافات.

تكثيف الاستعدادات

 كما حث المسؤولين في جميع قطاعات الرئاسة الدينية، على ضرورة رفع الجاهزية وتكثيف الاستعدادات، وبذل المزيد من الجهود، وذلك بالتزامن مع إجازة الفصل الدراسي الأول، وازدياد أعداد المعتمرين والزائرين، والتناغم التام بين جميع المنظومة الدينية في تقديم الخِدمات الدينية.

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