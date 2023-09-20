تعرف على التفاصيل.. 45 وظيفة في الهيئة الملكية بالعلا والرياض

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر أكثر من 45 وظيفة (للجنسين) بالعلا والرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل
الموضحة أدناه.
- مساعد تنفيذي.
الوظائف
- مدير محتوى الحياة البرية.
- أخصائي نظم معلومات.
- مدير تسويق أول.
- مدير أول تخطيط القطاع والأداء.
- مدير الحوكمة الداخلية.
- مستشار تحليل الاستثمار.
- مدير إدارة الجودة.
- مدير البرنامج.
ــ وأخرى.
- إدارة الأعمال.
التخصصات المطلوبة
- القانون.
- نظم المعلومات.
- الإدارة العامة.
- الإدارة المكتبية.
- تقنية المعلومات.
- إدارة التراث الثقافي.
- علم الآثار.
- علوم البيئة.
- المحاسبة.
- المالية.
- الموارد البشرية.
- إدارة المشاريع.
- إدارة الجودة.
- التسويق.
- الهندسة المدنية.
- الهندسة المعمارية.
- التخطيط الحضري.
- أو ما يعادلها.
الهيئة
الملكية لمحافظة العلا تأسست بتاريخ 20 يوليو 2017، بناءً على أمر ملكي يقضي
بإنشاء الهيئة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
نبذة عن الهيئة (ويكيبيديا)
وتهدف الهيئة إلى تطوير محافظة العلا على نحو يتناسب مع قيمتها التاريخية وما تشتمل عليه من مواقع أثرية، وتحقيق المصلحة الاقتصادية والثقافية والأهداف التي قامت عليها رؤية السعودية 2030.
لمعرفة بقية
الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
طريقة التقديم
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