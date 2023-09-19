تعرف على التفاصيل.. طرح مشروع لائحة تنفيذية جديدة لجباية الزكاة

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طرح مشروع "اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة" على منصة استطلاع لأخذ مرئيات العموم بشأن المشروع الجديد الهادف إلى تسهيل صياغة المواد. اضافة اعلان

ويتضمن الإصدار الجديد للائحة التنفيذية لجباية الزكاة توضيحًا لمعالجات الهيئة المتعلقة بجباية الزكاة، بما يحد من اختلاف المفاهيم بين الهيئة والمكلفين.





قواعد جباية الزكاة





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