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صحيفة تواصل الالكترونية

تعرف على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة

هيئة تطوير جدة
هيئة تطوير جدة
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وافق مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة، والتي تضمنت الترتيبات والتعريفات الشخصية الاعتبارية للهيئة، واختصاصاتها ومهماتها، والنظام الوظيفي لمنسوبيها.اضافة اعلان
وبينت الترتيبات التنظيمية، استمرار مجلس الإدارة الحالي إلى حين انتهاء مدة السنوات الثلاث المنصوص عليها سابقاً، وفقا لمصادر "عكاظ".


استثمار أموال الهيئة

ويكون جميع ما يتعلق باستثمار أموال هيئة تطوير محافظة جدة بالاتفاق مع وزير المالية، ويشمل ذلك وضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها.
وتضمنت الترتيبات تشكيل لجنة من هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير محافظة جدة، للتنسيق في شأن انتقال المهمات والاختصاصات المتعلقة بالتخطيط والتطوير الشامل لمحافظة جدة،


التنسيق مع هيئة تطوير مكة المكرمة

قيام الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بالتنسيق مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير محافظة جدة، بدراسة ما قد يكون من تقاطع اختصاصات تلك بين الجهات.
وكشفت الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة، النطاق الجغرافي الذي تمارس فيه الهيئة صلاحياتها، المتمثل في الحدود الإدارية لمحافظة جدة.


الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي

وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في محافظة جدة.
وتهدف الهيئة، دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى، إلى التخطيط والتطوير الشامل للنطاق الجغرافي في المجالات العمرانية والسكانية والاقتصادية والتنموية.


توفير احتياجات الخدمات والمرافق العامة

وتسعى إلى توفير احتياجات الخدمات والمرافق العامة في النطاق الجغرافي. وتتولى الهيئة في سبيل تحقيق ذلك رسم السياسات العامة للتطوير والتنمية، إعداد الخطط والدراسات والمخططات الإستراتيجية الشاملة والبرامج التنفيذية، وإقرارها، وتحديثها عند الحاجة.
الاشراف على تخطيط البرامج والمشروعات
وتتولى الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الإستراتيجية المسندة إلى الهيئة وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.
ومراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل الهيئة التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة، وإقرارها.

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