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تعرف على أعلى المناطق في مخالفات النقل

النقل البري
مخالفات أنشطة النقل
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قامت الهيئة العامة للنقل، بأكثر من 249 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال ديسمبر 2023.

تنفيذ 239 ألف عملية فحص في النقل البرياضافة اعلان

ونفذت الإدارة العامة للرقابة في الهيئة العامة للنقل، بالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال ديسمبر الماضي، نتج عنها 239,196 عملية فحص في أنشطة النقل البري.
شملت عمليات الفحص 236,130 عملية فحص لمركبات النقل، و973 عملية فحص للمركبات الأجنبية، وفقًا لصحيفة "مكة".

عمليات فحص أنشطة النقل البحري

وأفادت بأن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغت 2,093 زيارة.
وأشارت إلى أن الفرق الرقابية نفذت 9,840 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، إضافة إلى 4 زيارات في النقل السككي لمترو جامعة الأميرة نورة.

عدد المخالفات المحررة في نشاط النقل البري

وأشارت إلى رصدها خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 36,896 مخالفة محررة، فيما سجلت عمليات الرصد الآلي 6,847 مخالفة، بينما سجلت الفرق الرقابية 81 مخالفة في أنشطة النقل البحري.
وأكدت الهيئة أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال ديسمبر الماضي بلغت 92%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 99%.

نوع المخالفات المرصودة في أنشطة النقل

وأضافت أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوعت ما بين تشغيل المركبات دون بطاقة تشغيل أو ببطاقة تشغيل ملغية، وعدم وجود وثيقة لنقل البضاعة.
وشملت المخالفات، عدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، إضافة إلى عدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة، وكذلك تشغيل سائق بدون بطاقة.

المناطق الأعلى في مخالفات النقل

ـ مكة المكرمة 10,221 مخالفة.
ـ الرياض 8,801 مخالفة.
ـ الشرقية 5,533 مخالفة.
ـ المدينة المنورة 3,419 مخالفة.

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