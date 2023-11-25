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تعرف على أسباب تعرض بعض حديثي التخرج للاستغلال من جانب الشركات

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رضوان الجلواح
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كشف رضوان الجلواح- مستشار الموارد البشرية والتسويق، عن تعرض بعض الشباب حديثي التخرج إلى الاستغلال من بعض الشركات وذلك لقبوله العمل تحت ظروف قاهرة.
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أسباب الاستغلال

وأضاف "الجلواح" أن أسباب تعرض هؤلاء الشباب إلى الاستغلال هو عدم معرفتهم بمهارات التواصل والتفاوض مع الآخرين، أو الذين لديهم ظروف قاهرة جدًا مثل الظروف العائلية أو التزامات ويردون القبول بأي شئ.

وفي وقت سابق، كشف الطبيب والاستشاري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، أ.د.فهد الخضيري عن مفاجأة عن علاقة العمل من المنزل بالصحة.

يجب ممارسة رياضة المشي

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن العمل بالمنزل يعتبر نوع من الرياضة وأن أي حركة يتحركها الشخص بمنزله هي رياضة.
وأكد على أن يقوم الشخص بخدمة نفسه متحركًا بمنزله ولا ينتظر من أحد أن يخدمه وهو جالس في مكانه، لان تحركه في حد ذاته رياضة ونشاط.

حث الوالدين وكبار السن على الحركة

وتابع: " لا تجعلوا والديكم يصابون بأمراض الكسل والخمول بزعم أنكم تخدمونهم لكي لا يتعبوا، بل ادعموا حركتهم ونشاطهم".
وأوصى بضرورة الحرص على أن يكون التكاسل والتسويف سبب في منع الإنسان من رياضة المشي التي قد تنقذه من أمراض كثيرة مثل، "سكري والقلب والسمنة والروماتيزم.
وأشار إلى أن هناك الكثير ندموا أشد الندم بعدما منعهم الكسل من ممارسة الرياضة والمشي، وكانوا يجلسون في أماكنهم دون تحرك.

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