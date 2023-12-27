تعرضت لحادث مروع نتج عنه كسر في الجمجمة.. تدخل فوري لإنقاذ حياة فتاة بالجوف

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تمكّن طاقم متخصّص من أطباء جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بالجوف -بعد توفيق الله- من إنقاذ حياة شابة تبلغ من العمر 16 عاماً دخلت في حالة غيبوبة نتيجة تعرُّضها لحادث سير نتج عنه كسر في الجمجمة، وتسبّب لها في نزيف حاد وخطير بداخلها. اضافة اعلان



تجمع الجوف الصحي

وكشف تجمُّع الجوف الصحي، أنَّ المريضة أُحضرت إلى قسم الطوارئ بمستشفى سكاكا الجوف وهي في غيبوبة تامة ونسبة الوعي لديها 7 من 15 فقط، وعلى الفور تم عمل الأشعة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي بيّنت أنَّ لديها نزيفاً حاداً داخل الدماغ، مع وجود كسر منخسف مركب في منتصف الرأس مع اشتباه تهتك شديد في الجيب الوريدي العلوي ونزيف بأنسجة المخ.

وأوضح التجمُّع، أنَّ الفريق المعالج قرّر وبشكلٍ عاجلٍ إجراء تدخل جراحي عن طريق فتح الجمجمة وسحب النزيف الحاصل تحت الأم الجافية، مع ترقيع للجيب الوريدي العلوي المتهتك، وتكللت العملية الجراحية بالنجاح، ولله الحمد، حيث تحسنت بعدها حالة المريضة وارتفعت نسبة الوعي إلى النسبة الكاملة 15 من 15، كما لا يوجد لديها أي مضاعفات عصبية، وخرجت المريضة من المستشفى بعافيتها مع إكمال المتابعة بالعيادات الخارجية للمستشفى.