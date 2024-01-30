تعديل جديد.. يجوز للجهة الحكومة دفع 10% من قيمة عقود الداخل مقدما

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اشترط التعديل الجديد للائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية على الأشخاص الأجانب غير المرخصين الإعلان للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محلي مؤهل. اضافة اعلان

وطالب بالحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار، وإجراء التأهيل اللازم وفق أحكام النظام وهذه اللائحة، والالتزام بأحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.





السماح باستلام العروض دون استخدام البوابة



عدم اشتراط تقديم ضمان اتبدائي حسب المصلحة



اشتراط تقديم ضمان نهائي تحديد المدة



دفع 10% مقدما لعقود الداخل و30% للخارج



وألزم بلائحة الشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، وأن يكون تأمين الأعمال والمشتريات وفقاً لأساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.وأجازت المسودة النهائية في التعديل الجديد للجهات الحكومية في المنافسات والمشتريات الحكومية، طرح كافة إجراءاتها بما في ذلك استلام العروض دون استخدام البوابة واستخدام أي وسيلة بديلة.واشترط ألا يخل ذلك بالتزام الجهة الحكومية برفع العقود بعد توقيعها على البوابة، كما يجوز للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان ابتدائي بحسب ما تراه محققًا للمصلحة.وأكد على أنه يجوز الجمع بين رئاسة اللجان والعضوية فيها، مع مراعاة أن يكون الجمع بين اللجان في أقل قدر ممكن.يجوز للحهة الحكومية استخدام لغة غير الغربيةويجوز للجهة الحكومية استخدام أي لغة غير العربية في صياغة العقود ووثائقها وملحقاتها، وتحديد اللغة المعتمدة لتفسير العقد وتنفيذه، على أن تلتزم الجهة بإعداد نسخة مترجمة إلى العربية.وتستطيع الجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان نهائي بحسب ما تراه محققًا للمصلحة، مع التزام الجهة بتحديد آلية بديلة لضمان جودة تنفيذ أعمال المشروع قدر الإمكان عملياً.ويحق لها إن رأت مناسبة اشتراط تقديم ضمان نهائي تحديد المدة التي تراها مناسبة لتقديمه على أن يتم ذكرها في وثائق المنافسة، ويجوز لها تمديد تلك المدة بحسب ما تراه محققًا للمصلحة.كما لا تلتزم الجهة الحكومية بأخذ موافقة الوزير المسبقة للاتفاق على التحكيم في العقود التي تنفذ في الخارج، إلا إذا تجاوزت قيمتها التقديرية 10 ملايين ريال.ويجوز للجهة الحكومية بحسب ما تراه محققاً للمصلحة صرف دفعة مقدمة للمتعاقد بما لا يتجاوز نسبة 10% من القيمة الإجمالية للعقد في الأعمال والمشتريات التي تتم في داخل المملكة، وبما لا يتجاوز نسبة 30% من القيمة الإجمالية للعقد في الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة.