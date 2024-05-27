الإثنين، 19 ذو القعدة 1445 ، 27 مايو 2024

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الدفاع المدني يتيح..

"تعديل التراخيص".. خدمة جديدة من خلال منصة بلدي عبر أبشر أعمال

الدفاع-المدني
الدفاع المدني
أ أ
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أتاحت المديرية العامة للدفاع المدني، خدمة تعديل التراخيص من خلال منصة بلدي، عبر بوابة سلامة بمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أعمال".

خدمة تعديل التراخيص:

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وتأتي إتاحة الخدمة، امتدادًا لمسيرة وزارة الداخلية في التحول الرقمي، وجهود الدفاع المدني في أتمتة الخدمات بما يسهم في تقديم حلول رقمية للمواطنين والمقيمين، توفر لهم الوقت والجهد، وتمكنهم من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة.

خدمة بيان رحلة المستثمر:


وقبل يومين أتاحت المديرية العامة للدفاع المدني، خدمة بيان رحلة المستثمر، عبر بوابة سلامة بمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أعمال" دون الحاجة لمراجعة مقار المديرية.

خدمة تمديد مدة تراخيص الدفاع المدني:


أيضا أتاحت المديرية العامة للدفاع المدني، خدمة تمديد مدة تراخيص الدفاع المدني بناءً على مدة الرخصة التجارية، عبر بوابة سلامة بمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أعمال" دون الحاجة لمراجعة مقار المديرية.

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