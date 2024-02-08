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تعديلات جديدة على لائحة ترخيص مقدمي خدمات كفاءة الطاقة

المركز السعودي لكفاءة الطاقة
المركز السعودي لكفاءة الطاقة
أ أ
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أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن تعديلات جديدة على لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة لعام 1441هـ ، لتحسين وتيسير إجراءات منح التراخيص للشركاتاضافة اعلان

تعديلات جديدة على لائحة ترخيص خدمات كفاءة الطاقة

وأوضح المركز في التعديلات التي نشرها عبر منصة ”استطلاع“ حول المادة الثالثة، أن للمتقدم الحصول على الترخيص المؤقت، والذي يكون ساريًا لمدة سنة ويجدد لخمس مرات كحد أقصى.
وعدّل المركز متطلب ”ملكية الأجهزة“ لتصبح الملكية لأربع أجهزة فقط، هي القياسات الكهربائية وقياس تدفق الهواء ودرجة حرارته، واختبار الرطوبة النسبية، وتقييم مستوى الإضاءة.

قياس تدفق المياه ودرجة حرارتها والتصوير الحراري

وأضاف المركز إمكانية الوصول لثلاثة أجهزة، تتمثل في اختيار التريب من مجاري الهواء، وقياس تدفق المياه ودرجة حرارتها والتصوير الحراري مع اشتراط الوثائق الداعمة لهذه الأجهزة، وتقديم ما يثبت إمكانية الوصول إلى الأجهزة من عقد استئجار أو اتفاقية أو غيرها.
وأجرى المركز تعديلًا على اشتراطات ”خبرة المتقدم والمشاريع“ لترخيص مقدم خدمات كفاءة الطاقة الترخيص الكامل" في المادة الرابعة لتتمثل في عقد واحد سارٍ لأداء الطاقة لمبنى (بما في ذلك تقرير تدقيق الطاقة المتوافق مع متطلبات مواصفة 2 ASHRAE level وخطة القياس والتحقق وتقارير الوفورات.

القدرات الفنية لخدمات تدقيق الطاقة

وأتاح تنفيذ 3 عقود لأداء الطاقة «بما في ذلك تقارير تدقيق الطاقة المتوافق مع متطلبات مواصفة 2 ASHRAF Level.  وخطة القياس والتحقق وتقارير الوفورات» خلال «36» شهر الماضية.
وعدّل المركز الشروط الخاصة بالقدرات الفنية لخدمات تدقيق الطاقة في المنشآت الصناعية ”الترخيص الكامل والترخيص المؤقت“ لتصبح ملكية أجهزة القياس السابق ذكرها.

إثبات ملكية أجهزة القياس

واشترط المركز في الوثائق الداعمة لهذه الأجهزة إثبات ملكية أجهزة القياس من خلال تقديم عقد شراء أو شهادات معايرة مسجلة باسم مقدم الطلب، تقديم ما يثبت إمكانية الوصول إلى الأجهزة وبرنامج المحاكاة من عقد شراء أو استئجار أو اتفاقية، أو غيرها.
ويعتمد المركز نموذج التقييم الفني للطلب المكتمل خلال 15 يوم عمل.
وحذف المركز المادة الخاصة بمخاطبة مالك السجل التجاري، الممارس لأنشطة خدمات الطاقة غير المرخص له.

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