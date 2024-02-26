تعاقد يصل إلى 20 سنة.. طرح فرصة استثمارية بالمدينة المنورة

أ أ

أعلنت أمانة المدينة المنورة عن فرصة استثمارية، للإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة نادٍ رياضي ترفيهي، يقع في حي العهن جنوب المدينة المنورة.



فرص استثمارية بالمدينة المنورة:

مبنى تجاري متعدد الاستخدامات:

موعد تقديم المستندات:

وأوضحت الأمانة، أن مدة التعاقد تصل إلى 20 سنة، ومساحة المشروع تبلغ 6,829 أمتار مربعة وأن الفترة المعفية من الأجرة 5٪؜ من مدة استثمار العقد.ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية إلى الاطلاع على كراسة الشروط، وتقديم المستندات قبل الـ 9 من شهر سبتمر المقبل.وفي وقت سابق أعلنت أمانة المدينة المنورة عن فرصة استثمارية، لإنشاء وتشغيل وصيانة مبنى تجاري متعدد الاستخدامات يقع على طريق عبدالله بن جبير.وأوضحت الأمانة، أن مدة التعاقد تصل إلى 25 سنة بمساحة مشروع تبلغ 8006.00 أمتار مربعة وأن الفترة المعفية من الأجرة 10% من مدة العقد.ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية إلى الاطلاع على كراسة الشروط، وتقديم المستندات قبل الـ 5 من شهر مارس المقبل.