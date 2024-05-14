الثلاثاء، 06 ذو القعدة 1445 ، 14 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

تطبيق "تنقل" يُمكّن ضيوف بيت الله الحرام من حجز العربات الكهربائية

العربات الكهربائية داخل المسجد الحرام
العربات الكهربائية داخل المسجد الحرام
أ أ
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 أتاحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة حجز العربات الكهربائية من خلال تطبيق "تنقل" والموجود على متاجر الأجهزة الذكية.اضافة اعلان

حجز العربات الكهربائية

ويتيح التطبيق للراغبين من ضيوف بيت الله الحرام حجز العربات الكهربائية؛ ليتمكنوا من الطواف والسعي داخل البيت العتيق.
 وأوضحت الهيئة أنه يمكن لقاصدي المسجد الحرام الوصول إلى مواقع استلام وتسليم العربات الكهربائية الاتجاه إلى مدخل جسر المروة (باب رقم 25)، ومدخل سلم الأرقم (باب رقم 16)، ومدخل جسر أجياد (باب رقم 5)، ومدخل جسر الشبيكة (باب رقم 66)، كما يمكن للراغبين في خدمة العربات اليدوية التوجه إلى مدخل الساحة الشرقية باب السلام رقم 19، ومدخل الساحة الغربية جسر الشبيكة مقابل فندق دار التوحيد.
 وأوضحت الهيئة أنه يمكن تحميل "تطبيق تنقل" على أجهزة أبل: (من هنا).
‏أو على أجهزة أندرويد: (من هنا).


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