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تطبيق اشتراطات دورات المياه والمصليات للمنشآت التجارية.. التفاصيل

أمانة مكة
أمانة مكة المكرمة
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تعمل أمانة مكة المكرمة وفق جدول جزاءات المخالفات البلدية بنسخته المحدَّثة الذي أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بهدف توفير البيئة المناسبة والعادلة للمنافسة بين المنشآت التجارية.اضافة اعلان
وتهدف إلى والحد من مظاهر التشوه البصري، وتعزيز مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية ورفع معدلات الامتثال.


مجموعة من المخالفات عن انشطة البلدية

 وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة أسامة الزيتوني، أن جدول الجزاءات شمل مجموعة من المخالفات في مختلف الأنشطة البلدية، ومنها المخالفات المتعلقة باشتراطات دورات المياه ومغاسل الأيدي والمصليات (المساجد) في المحال والمنشآت التجارية.
ويتم التنبيه على المخالف وإعطائه مهلة 14 يومًا لتصحيح المخالفة، ويتم بعدها تطبيق الغرامة التي قد تصل إلى 1000 ريال مع إمكانية مضاعفتها في حال تكرارها.


مستوى النظافة العامة في دورات المياه

وكذلك مخالفة تدني مستوى النظافة العامة في دورات المياه وفق الاشتراطات في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وهي مخالفة جسيمة، حيث يتم تطبيق الغرامة على مرتكبها بمقدار قد يصل إلى 2000 ريال مع إمكانية مضاعفتها في حال تكرارها.
وقال إن مخالفة مواصفات واشتراطات المصليات وعدم إجراء أعمال الصيانة الدورية لها، يمنح المخالف لها مهلة 14 يومًا لتصحيح المخالفة، ومخالفة عدم توفير أوعية نفايات مغطاة تفتح بالقدم أو ذاتية الفتح وعدم توفير المناشف الورقية أو أجهزة التجفيف.


مهلة لتصحيح المخالفات

وجميع هذه المخالفات يتم رصدها والتنبيه على صاحبها واعطاؤه مهلة لتصحيحها خلال نفس اليوم، وفي حال عدم التصحيح يتم تطبيق الغرامة التي قد تصل إلى 500 ريال.

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