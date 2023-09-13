الأربعاء، 28 صفر 1445 ، 13 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

تطبق بدءًُا من الغد.. تفاصيل ضوابط "إيقاف الخدمات" الجديدة

إيقاف الخدمات
تطبيق الضوايط الجديدة يبدأ من الغد
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تبدأ غدًا الخميس، ضوابط إيقاف الخدمات الصادر من مجلس الوزراء، الذي حدد بأن يكون بناء على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة. اضافة اعلان
وسيكون إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة، ولا يجوز اللجوء إلى عقوبة الإيقاف من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية.
وفقًا للضوابط، لا توقف الخدمات إلَّا بعد أن تبلّغ اللجنة المعنية قبل مدة كافية بوسيلة أو أكثر كالرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر، والحسابات الحكومية، والعنوان الوطني. 

ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد

وتضمنت ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد، أن تكون على 3 مراحل:
-الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر).
وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد. 
-الثانية: إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل الخدمات التي تحد من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة. 
-الثالثة: إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألَّا يشمل ذلك هوية الفرد، ولا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية 30 يومًا لكل مرحلة.

ضوابط إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال

كما ستطبق ضوابط إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال، أيضًا على 3 مراحل:
-الأولى: يتم إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال. 
-الثانية: يتم إيقاف الخدمات (متوسطة الأثر)، وتشمل الخدمات التي تحد من التوسع في ممارسة النشاط أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط.
-الثالثة: وتعتبر (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات القابلة للإيقاف. ويجب أن لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين الأولى والثانية 30 يوماً لكل مرحلة.

اقرأ أيضا

مكافحة المخدرات
5:13 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

إحباط محاولات تهريب أكثر من (39) طنًا من القات المخدر و(837) كيلوجرامًا من الحشيش

أخبار السعودية
4:35 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. أمر ملكي جديد وشروط استمرار دعم الضمان ووظائف شاغرة بالجامعة الإلكترونية

درجات الحرارة
4:30 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

بـ47 درجة.. الأحساء الأعلى حرارة اليوم في المملكة

النقل البري
4:30 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

كيف تعترض على مخالفات أنشطة النقل البري .. إلكترونيا؟

اقرأ أيضا

نائب أمير الرياض يدشّن مبادرة "السيارة الحسية" لجمعية أصدقاء ذوي الإعاقة

مقابر جماعية لدفن ضحايا درنة الليبية .. وتحذير من كارثة بيئية

ضبط 11 باكستانيًا.. الأمن يُهاجم تجار السموم بهذه المناطق

"منشآت" تطلق برنامجا لتطوير ريادة الأعمال الابتكارية في الرياض

زيادة عدد المحامين في المملكة بنسبة 315% خلال 6 سنوات

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أهم 10 11:09 م الجمعة، 01 سبتمبر 2023

أهم 10.. نبأ سار لمن يفقد مركبته وبشرى بشأن طقس الخريف وأسرار متحور كورونا الجديد

العمرة 4:39 م الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

بشرى من الحج والعمرة في انتظار ضيوف الرحمن من باكستان

1-15 10:59 ص الثلاثاء، 22 أغسطس 2023

عاجل.. عند التقاعد المبكر.. تعرف على شرط التأمينات للالتحاق بعمل آخر

images 6:58 م الإثنين، 21 أغسطس 2023

مشروع ضاحية سدايم بجدة.. إتاحة توقيع العقود للمواطنين غير المستفيدين من الدعم السكني

اقرأ أيضا

طب الاسنان
2:18 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

الموارد والصحة تعلنان توطين مهنة طب الأسنان بنسبة 35%

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
1:50 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

أمر ملكي عاجل بترقية وتعيين 155 قاضيًا بوزارة العدل

النيابة 1
1:38 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

النيابة العامة: السجن عامين لمتهمين بحيازة المخدرات بقصد التعاطي

الضمان الاجتماعي
1:30 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

توضيح مهم من الموارد البشرية لشروط استمرار دعم الضمان الاجتماعي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مصر والكويت
5:35 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

تحقيق شامل حول إساءة مصر للكويت (تفاصيل)

مكافحة المخدرات
5:13 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

إحباط محاولات تهريب أكثر من (39) طنًا من القات المخدر و(837) كيلوجرامًا من الحشيش

أخبار السعودية
4:35 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. أمر ملكي جديد وشروط استمرار دعم الضمان ووظائف شاغرة بالجامعة الإلكترونية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
1:50 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

أمر ملكي عاجل بترقية وتعيين 155 قاضيًا بوزارة العدل

النيابة 1
1:38 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

النيابة العامة: السجن عامين لمتهمين بحيازة المخدرات بقصد التعاطي

هواتف آبل
8:33 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

بعد الكشف عنه رسميًا.. كل ما تريد معرفته من تفاصيل عن آيفون 15 الجديد