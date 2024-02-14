تصوير جوي.. شاهد ماذا فعلت مياه الأمطار والسيول برفحاء في الحدود الشمالية؟

مع
استمرار الحالة المطرية على مناطق المملكة، غطت مياه الأمطار والسيول محافظة رفحاء
بمنطقة الحدود الشمالية.
مياه
الأمطار والسيول تغطي رفحاء
وأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظة رفحاء لكميات
غزيرة من الأمطار والسيول وسط تقلبات جوية بالحدود الشمالية.
أمطار
رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار
وفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لا تزال
مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار
على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم،
حائل، تبوك والجوف تمتد إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض والشرقية.
تساقط
الثلوج الخفيفة مع تكون الضباب
كما يستمر التوقع بتكوّن الضباب على أجزاء من
تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك
"علقان والظهر وجبل اللوز".
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما
دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على
بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح
وهطول الأمطار.