تصوير جوي.. شاهد ماذا فعلت مياه الأمطار والسيول برفحاء في الحدود الشمالية؟

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مع استمرار الحالة المطرية على مناطق المملكة، غطت مياه الأمطار والسيول محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية.





مياه الأمطار والسيول تغطي رفحاء





الأربعاء ٤ شــعــبان ١٤٤٥هـ

14 فبراير 2024م

📸 | صالح الفريح

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. pic.twitter.com/U2MDFUWFFA 📍امطار محافظة #رفحاء الأربعاء ٤ شــعــبان ١٤٤٥هـ14 فبراير 2024م📸 | صالح الفريح February 14, 2024

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار



تساقط الثلوج الخفيفة مع تكون الضباب



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظة رفحاء لكميات غزيرة من الأمطار والسيول وسط تقلبات جوية بالحدود الشمالية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك والجوف تمتد إلى أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض والشرقية.كما يستمر التوقع بتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك "علقان والظهر وجبل اللوز".فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.