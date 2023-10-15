الأحد، 30 ربيع الأول 1445 ، 15 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

تصل لـ50 ألف ريال.. "البلدية" تطبق 351 مخالفة في جدول الجزاءات المحدث.. اليوم

وزارة الشؤون البلدية
وزراة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الأحد، تطبيق جدول الجزاءات للمخالفات البلدية المحدث، الذي يضم 351 مخالفة.اضافة اعلان
وتم تصنيف هذه المخالفات حسب التأثير إلى نوعين: مخالفات جسيمة، وتضم 151 مخالفة، ومخالفات غير جسيمة وتضم 200 مخالفة.


نوع المخالفات التي يشملها الجدول

ويشمل الجدول مخالفات الأنشطة التجارية وإتلاف الممتلكات العامة والنظافة العامة، ومخالفات المنشآت الصحية واللوحات الدعائية والإعلانية.
ويضمن أيضًا، مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات، ومخالفات محطات الوقود وشحن المركبات الكهربائية، ومخالفات البيع، ومخالفات المباني.


تصنيف الأمانات والبلديات

وصنف الجدول الغرامة حسب تصنيف الأمانات والبلديات على النحو التالي: الأمانات الكبرى (الرياض، العاصمة المقدسة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، جدة).
والثاني الأمانات الأخرى (القصيم، حائل، الجوف، الطائف، عسير، تبوك، الباحة، الأحساء، جازان، نجران، الحدود الشمالية، حفر الباطن).
والثالث بلديات (فئة أ): (الخرج، ينبع، القطيف، خميس مشيط، عنيزة)، والرابع بلديات (فئة ب) ويشمل 20 بلدية، والخامس بلديات (فئة ج، د، هـ) وشملت 238 بلدية.


تصنيف المنشآت التجارية حسب الحجم

ويصف الجدول المنشآت التجارية حسب الحجم من حيث النسبة من قيمة الغرامة حسب تصنيف الأمانات والبلديات على النحو التالي: متناهية الصغر 25%، والمنشآت الصغيرة 50%، والمنشآت المتوسطة 75%، والمنشآت الكبيرة 100%.
وجاءت مخالفات ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص بلدي والشروع في البناء دون رخصة واستخدام ترخيص حفر طارئ لحفرية غير طارئة الأعلى من حيث الغرامات.


قيمة المخالفة في التصنيف الأول

وبلغت هذه المخالفة 50 ألف ريال في التصنيف الأول للأمانات والبلديات، تلاها مخالفتا استخدام رخصة حفر بما يخالف مضمون الرخصة وقفل الشوارع دون ترخيص، حيث بلغت غرامتها 30 ألف ريال.
وتلاها مخالفات قطع التمديدات الرئيسية أو الفرعية للخدمات، وعدم تواجد مراقب أمن وسلامة في الموقع، وضخ المياه في مصائد السيول أو الأماكن غير المرخص لها، وبلغت غرامتها 20 ألف ريال.


الكتابة على الجدران أقل المخالفات بـ 100 ريال

وجاءت مخالفة الكتابة على الجدران الأقل بـ100 ريال، ومخالفة القيام بأعمال ترميم مخالفة لما رخص لها 150 ريالاً، ومخالفة التدخين في المنفذ أو العربة بـ200 ريال.

.

اقرأ أيضا

تمور الاحساء
8:29 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

الكيلو بـ 295 ريالاً.. 4 أسباب وراء ارتفاع أسعار التمور

الطلاب
7:41 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

بدءًا من اليوم.. تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس القصيم وحائل

أمطار المملكة 2
7:21 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

منها مكة والباحة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على 5 مناطق

العودة للمدارس 6
6:48 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

تبلغ مليون ريال.. استثناء المدارس الأهلية من جائزة "التميز" في الأحساء

اقرأ أيضا

القصة كاملة.. محكمة جدة تأمر بإخلاء مدرسة أهلية

جامعة الأمير محمد بن فهد تستحدث تخصصات جديدة في درجة الماجستير

التعليم تنشر جداول دروس الحصص من الأسبوع التاسع لكافة المراحل الدراسية

الأرصاد: توقعات بهطول أمطار على مكة المكرمة

الأحد 30 ربيع الأول.. 13 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في نجران

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

تسوير المواقع 3:48 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

"الشؤون البلدية" تلزم أصحاب الرخص الانشائية بتنفيذ هذا الأمر

اقرأ أيضا

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
9:18 م السبت، 14 أكتوبر 2023

ضبط 3 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لترويجهم مواد مخدرة

مكافحة المخدرات
8:43 م السبت، 14 أكتوبر 2023

إحباط تهريب 180 كيلو جرامًا من المخدرات بالعارضة وضبط 3 مقيمين بـ"الخبر"

المضبوطين
8:12 م السبت، 14 أكتوبر 2023

ضبط 10 مقيمين يمنيين إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الرياض

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
8:08 م السبت، 14 أكتوبر 2023

مواطن يظهر بمحتوى مرئي منافٍ للآداب بجازان.. والشرطة تتخذ الإجراءات النظامية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

تمور الاحساء
8:29 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

الكيلو بـ 295 ريالاً.. 4 أسباب وراء ارتفاع أسعار التمور

الطلاب
7:41 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

بدءًا من اليوم.. تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس القصيم وحائل

وزارة الشؤون البلدية
7:35 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

تصل لـ50 ألف ريال.. "البلدية" تطبق 351 مخالفة في جدول الجزاءات المحدث.. اليوم

محكمة جدة 2
5:49 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

القصة كاملة.. محكمة جدة تأمر بإخلاء مدرسة أهلية

أمطار المملكة 2
7:21 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

منها مكة والباحة.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على 5 مناطق

سيارة أجرة طائرة
5:20 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

هذه الدولة تمنح "الضوء الأخضر" لأول سيارة أجرة طائرة في العالم