تصل إلى 50 ألف ريال.. غرامات مخالفات أبراج الجوال الثابت والمتنقل

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بدأ تطبيق العمل بجدول جزاءات المخالفات البلدية ،الذي أصدرته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمتعلقة بمخالفات أبراج الجوال الثابت والمتنقل. اضافة اعلان





مخالفات أبراج الجوال الثابت والمتنقل



40 ألف ريال مخالفة اشتراك المقاول في بناء البرج



مخالفات أبراج الجوال غير الجسيمة



تصاعد المخالفات عند تكرارها



ويهدف الجدول إلى توفير البيئة المناسبة والعادلة للمنافسة بين المنشآت التجارية، والحدِّ من مظاهر التشوه البصري، وتعزيز مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية، ورفع معدلات الامتثال.وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن المخالفات الواردة في جزئية أبراج الجوال الثابت والمتنقل تمثلت في إنشاء برج جوال أو هوائي دون ترخيص أو مخالف لما رُخص له، وهي بمثابة مخالفة جسيمة تتراوح غرامتها ما بين 10 آلاف و50 ألف ريال.وتضم مخالفة اشتراك المقاول في بناء البرج المقام دون ترخيص، وهي مخالفة جسيمة أيضًا تتراوح غرامتها ما بين 5 آلاف إلى 40 ألف ريال، ووضع عربات متنقلة ومحولات كهربائية دون ترخيص، وهي مخالفة جسيمة كذلك، تتراوح غرامتها ما بين 2000 إلى 10 آلاف ريال.وتشمل المخالفات الجسيمة أيضًا وجود تسربات ديزل وغيرها من مولدات أبراج الاتصالات، وهي مخالفة جسيمة تتراوح غرامتها ما بين 1000 إلى 5 آلاف ريال.تتمثل المخالفات غير الجسيمة الواردة في الجدول والمتعلقة بأبراج الجوال الثابت والمتنقل في عدم الالتزام بالارتدادات النظامية في الأبراج، وعدم الالتزام بالارتفاع النظامي للأبراج.وتضم مخالفة عدم الالتزام بالمساحة المرخصة للأبراج، حيث يتم التنبيه على مرتكبي هذه المخالفات، ثم يتم تغريمهم إذا لم يتم تصحيح المخالفة.ونوّهت الأمانة إلى أن جميع تلك المخالفات قد تتضاعف عند التكرار، مع ضرورة تصحيح المخالفة، وردّ الشيء إلى أصله، مؤكدة أنها حريصة على تطبيق الأنظمة الواردة في هذه اللائحة.وشددت على الجميع ضرورة الالتزام بما ورد فيها، وإزالة كل ما يمكن أن يشكل تشوهًا للمظهر العام أو خطرًا على الصحة والسلامة، وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية.