تصل إلى السجن 20 عامًا.. عقوبة نشر الوثائق أو إفشاء المعلومات السرية

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حذر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، أي موظف عام أو من في حكمه، بنشر وثيقة سرية أو إفشاء معلومة سرية متعلقة بعمله.

نشر الوثائق السرية اضافة اعلان



pic.twitter.com/P7ZyVmgMcd يوقف أي موظف عام أو من في حكمه، يقوم أو يشتبه بقيامه بنشر وثيقة سرية أو إفشاء معلومة سرية متعلقة بعمله، عن مزاولة أي مهام تتعلق بالوثائق السرية، وذلك إلى حين استكمال إجراءات المساءلة التأديبية. #نشرها_مخالفة January 14, 2024

الوثائق السرية



عقوبة إفشاء المعلومات السرية



وقال المركز عبر حسابه في منصة "إكس": يوقف أي موظف عام أو من في حكمه، يقوم أو يشتبه بقيامه بنشر وثيقة سرية أو إفشاء معلومة سرية متعلقة بعمله، عن مزاولة أي مهام تتعلق بالوثائق السرية، وذلك إلى حين استكمال إجراءات المساءلة التأديبية.وأضافت أن القرار يأتي وفقًا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.ووفقًا لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، فإنه يقصد بالوثائق السرية "الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها".في المقابل، "يقصد بالمعلومات السرية: ما يحصل عليه الموظف - أو يعرفه بحكم وظيفته - من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها"، وفقًا للنظام.ويحظر النظام إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.وينص على أنه يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لاتزيد على مليون ريال أو بهما معًا، كل من:1 - نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها.2 - دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه؛ بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية.3 - حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية.4 - حاز أو علم - بحكم وظيفته - وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً.5 - أتلف ـ عمدًا ـ وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.6 - أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.ويعاقب كل من اشترك في أي من الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها، ويعد شريكًا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.