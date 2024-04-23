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تصريحات أمريكية مفاجئة لأوكرانيا: المعركة ليست في صالحهم

روسيا وأوكرانيا
ارشيفية
أ أ
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قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن تطورات الأوضاع الميدانية في منطقة دونباس وغيرها من المناطق ليست لصالح أوكرانيا.

الأمور ليست في صالح أوكرانيا:اضافة اعلان

وقال كيربي للصحفيين على متن طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، إن الأمور "لا تتطور لصالح الأوكرانيين في دونباس وفي المناطق الأخرى في البلاد".

وأشار في هذا الصدد إلى أن البيت الأبيض يتوقع إحالة مشروع القانون حول تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه بعد مصادقة مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع.

وقال كيربي: "نأمل في أن مجلس الشيوخ سيتمكن من إحالته إلى الرئيس للتوقيع خلال الأسبوع الجاري. وسنرى ماذا يمكن أن يعملوا. ولكن بوسعي التأكيد أن مشروع القانون سيوقع (الرئيس) عليه ما أن يكون على طاولته، بأسرع ما يمكن".

حزمة مساعدات لأوكرانيا:

وأضاف: "بوسعي التأكيد أيضا أنه فورا بعد ذلك سترون تقديم أول حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا".
ولم يكشف كيربي عن المساعدات التي ستقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا ضمن الحزمة المذكورة، مكتفيا بالقول إن الجانب الأوكراني يحتاج إلى وسائل الدفاع الجوي وصواريخ اعتراضية والمدفعية والقذائف من عيار 155 ملم، وغير ذلك من الأسلحة.
يذكر أن مجلس النواب الأمريكي صادق على مشروع القانون حول تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا بحجم نحو 61 مليار دولار يوم 20 أبريل. ومن المتوقع أن يصادق مجلس الشيوخ عليه في وقت قريب.

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