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تشغيل وصيانة.. أمانة نجران تطرح 20 فرصة استثمارية

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أمانة نجران
أ أ
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أعلنت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية محافظة يدمة طرح 20 فرصة استثمارية في مواقع متعددة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".اضافة اعلان

أمانة نجران تطرح 20 فرصة استثمارية

وأوضحت أن الفرص المطروحة تتضمن الأنشطة التجارية، والرياضية والترفيهية، وأنشطة التسوق والفعاليات، في مواقع متعددة بالمحافظة، تشمل الحدائق، والساحات والميادين، والطرق الرئيسة، والممشى العام في المحافظة.

عقود من 5 سنوات إلى 25 سنة

وأكدت الأمانة، أن الفرص الاستثمارية تتنوع بين عقود مؤقتة، وعقود من 5 سنوات إلى 25 سنة في أنشطة متعددة.
ودعت المستثمرين الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".

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