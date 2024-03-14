الخميس، 04 رمضان 1445 ، 14 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تشرف على 27 مطارا.. "القابضة" تعلن عن جاهزية مطارات المملكة لاستقبال المعتمرين في شهر رمضان

مطارات00 القابضة
مطارات القابضة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت مطارات القابضة عن جاهزية مطارات المملكة الدولية والداخلية التابعة لها؛ لاستقبال المعتمرين خلال موسم شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ،.اضافة اعلان
ويأتي ذلك من خلال تجهيز خطة تشغيلية متكاملة لاستيعاب الزيادة المتوقعة لأعداد المعتمرين القادمين خلال هذا الشهر المبارك.

جاهزية مطارات القابضة:


وتعزز مطارات القابضة من خلال مركز القيادة والتحكم جميع عمليات المطارات لرفع الجاهزية التشغيلية، والإعلامية، والرقابة المستمرة على العمليات، والتنبؤ بالأزمات الاتصالية، ومراقبة المخاطر والتعامل معها، ورفع الأداء التشغيلي؛ لتحسين تجربة السفر عبر مطارات المملكة.
وتعمل مطارات القابضة، على توفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات القدوم، وتقليص زمن إنهاء إجراءات القدوم والمغادرة للمسافرين عبر مطارات المملكة، وتسخير التجهيزات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة العاملة بالمطارات، والإشراف على تطبيق الخطة التشغيلية المعتمدة، والمتضمنة اتخاذ الاستعدادات اللازمة وتجهيز الصالات، والمواقع، والمرافق؛ لاستقبال المعتمرين، وإنهاء إجراءات وصولهم عبر المطارات السعودية.

مسافر بلا حقيبة:


وسعياً لتوفير الراحة والسلاسة في العمليات التشغيلية، أطلقت "مطارات" في الربع الأول من العام الجاري 2024م، خدمة "مسافر بلا حقيبة"، حيث تتيح الخدمة للمسافر والمعتمر إنهاء إجراءات سفره من مقر إقامته، وشحن أمتعته قبل موعد رحلته بــ24 ساعة.
يُذكر أن مطارات القابضة تُشرف على تشغيل 27 مطاراً بالسعودية عبر شركاتها التابعة (مطارات الرياض، ومطارات جدة، ومطارات الدمام، وتجمع مطارات الثاني)، التي تهدف إلى تطوير مطارات المملكة والارتقاء بأدائها لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده المملكة حالياً، ودعم مسيرة التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من التنمية والإنجازات وفقاً للإستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كونها إحدى مخرجات رؤية السعودية 2030.

اقرأ أيضا

إلزام تدريب الطلاب الجامعيين قبل تخرجهم بالتعاون مع الموارد البشرية لمدة 6 أشهر

مساء الجمعة.. انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة عبر منصة إحسان

تحت رعاية خادم الحرمين.. الجبيل الصناعية تستضيف المؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم

عاجل.. مستغلا شهر رمضان.. وافد يحول شقة سكنية بالرياض لارتكاب هذه المخالفة (تفاصيل)

3 ضربات نوعية.. إحباط تهريب كمية ضخمة من القات والحبوب المخدرة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

كدانة 8:41 م السبت، 09 مارس 2024

بأكثر من 2000 موقف للحافلات والسيارات.. "كدانة" تستعد لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان

الحري 5:10 م السبت، 09 مارس 2024

الحري الأكثر طلبا بـ 2000 ريال.. إقبال كبير على شراء الأنعام بأسواق الباحة قبيل شهر رمضان

مدير الأمن لعام مؤتمر العمرة في رمضان 4:43 م السبت، 09 مارس 2024

عاجل.. مدير الأمن العام: تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين في شهر رمضان (فيديو)

علم المملكة 1:14 م السبت، 09 مارس 2024

المملكة ترحب بتبني مجلس الأمن قراراً لوقف القتال في السودان خلال رمضان