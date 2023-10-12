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تشجير حقل مياه الشقيق بأكثر من مليون شجرة في حائل

شجرة
تشجير
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قام مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل فهد بن معيض الحسني، بحضور رئيس القطاع الشمالي بشركة المياه الوطنية المهندس عبدالمحسن محمد الفريحي، أمس الأربعاء، ببدء أعمال تشجير حقل مياه الشقيق.اضافة اعلان

تشجير حقل مياه الشقيق 


يأتي ذلك استمراراً لحملة " لنكن قدوة "لرفع نسبة الغطاء النباتي، والإسهام في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للبيئة.

الهدف من عمليات التشجير


 وتستهدف بيئة حائل من خلالها زراعة مليون وخمس مئة ألف شجرة داخل الحقل للاستفادة من المياه المرتجعة لري هذه المزروعات، لتحسين وتعزيز الصورة النمطية للموقع وبما يخدم عملية التشجير وزيادة المساحات الخضراء.

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