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تسليم وحدات سكنية للأسر الأشد حاجه في هذه المدن

الهيئة العامة للأوقاف
الهيئة العامة للأوقاف
أ أ
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قام محافظ الهيئة العامة للأوقاف، عماد الخراشي، بتسليم 616 وحدة سكنية من المرحلة الثانية للفئات الأشد حاجة بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، منها 129 وحدة سكنية في المدينة المنورة والحناكية.

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تسليم 616 وحدة سكنية على الأسر الأشد حاجة

وجاء تسليم هذه الوحدات امتدادًا للاتفاقية الإستراتيجية الموقعة بين الهيئة العامة للأوقاف ومؤسسة سكن والتي تستهدف توفير 1000 وحدة سكنية.

3 آلاف مستفيد من الوحدات السكنية المجانية

وتوزعت الوحدات التي يستفيد منها أكثر من 3 آلاف مستفيد على عدة مناطق شملت 407 وحدة سكنية لمنطقة مكة المكرمة، و58 وحدة للمدينة المنورة، و80 وحدة سكنية في جدة، و71 وحدة سكنية في الحناكية.
يذكر أن توقيع الهيئة العامة للأوقاف مذكرة تعاون مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) جاء في إطار تحقيق رؤية الهيئة العامة للأوقاف في أن تكون الداعم الرئيس للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة.

دور الأوقاف في تحقيق الاستدامة المالية

وتهدف الهيئة إلى دعم المجلات التنموية، وتوجيه المصارف إلى برامج عالية الأثر، عن طريق التعاون مع المؤسسات ذات الاختصاص لتفعيل دور الأوقاف في تحقيق الاستدامة المالية.

تعزيز إسهامات الأوقاف في التنمية الاقتصادية

وتسعى الهيئة إلى تعزيز إسهاماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، المتمثلة في رفع إسهام القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.

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