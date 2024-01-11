تسليم وحدات سكنية للأسر الأشد حاجه في هذه المدن

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قام محافظ الهيئة العامة للأوقاف، عماد الخراشي، بتسليم 616 وحدة سكنية من المرحلة الثانية للفئات الأشد حاجة بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، منها 129 وحدة سكنية في المدينة المنورة والحناكية.

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تسليم 616 وحدة سكنية على الأسر الأشد حاجة



3 آلاف مستفيد من الوحدات السكنية المجانية



دور الأوقاف في تحقيق الاستدامة المالية



تعزيز إسهامات الأوقاف في التنمية الاقتصادية



وجاء تسليم هذه الوحدات امتدادًا للاتفاقية الإستراتيجية الموقعة بين الهيئة العامة للأوقاف ومؤسسة سكن والتي تستهدف توفير 1000 وحدة سكنية.وتوزعت الوحدات التي يستفيد منها أكثر من 3 آلاف مستفيد على عدة مناطق شملت 407 وحدة سكنية لمنطقة مكة المكرمة، و58 وحدة للمدينة المنورة، و80 وحدة سكنية في جدة، و71 وحدة سكنية في الحناكية.يذكر أن توقيع الهيئة العامة للأوقاف مذكرة تعاون مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) جاء في إطار تحقيق رؤية الهيئة العامة للأوقاف في أن تكون الداعم الرئيس للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة.وتهدف الهيئة إلى دعم المجلات التنموية، وتوجيه المصارف إلى برامج عالية الأثر، عن طريق التعاون مع المؤسسات ذات الاختصاص لتفعيل دور الأوقاف في تحقيق الاستدامة المالية.وتسعى الهيئة إلى تعزيز إسهاماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، المتمثلة في رفع إسهام القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.