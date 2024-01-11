تسليم وحدات سكنية للأسر الأشد حاجه في هذه المدن

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قام محافظ الهيئة العامة للأوقاف، عماد الخراشي، بتسليم 616 وحدة سكنية من المرحلة الثانية للفئات الأشد حاجة بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، منها 129 وحدة سكنية في المدينة المنورة والحناكية.
تسليم 616
وحدة سكنية على الأسر الأشد حاجةوجاء تسليم
هذه الوحدات امتدادًا للاتفاقية الإستراتيجية الموقعة بين الهيئة العامة للأوقاف
ومؤسسة سكن والتي تستهدف توفير 1000 وحدة سكنية.
3 آلاف
مستفيد من الوحدات السكنية المجانيةوتوزعت
الوحدات التي يستفيد منها أكثر من 3 آلاف مستفيد على عدة مناطق شملت 407 وحدة
سكنية لمنطقة مكة المكرمة، و58 وحدة للمدينة المنورة، و80 وحدة سكنية في جدة، و71
وحدة سكنية في الحناكية.
يذكر أن توقيع الهيئة العامة للأوقاف مذكرة تعاون مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) جاء في إطار تحقيق رؤية الهيئة العامة للأوقاف في أن تكون الداعم الرئيس للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة.