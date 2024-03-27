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تسليم عشرات الوحدات السكنية في هذه المحافظات بعسير

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أمير عسير
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تطبيقًا لمبادرة "عطاءات صدر الكرامة"، سلم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، عشرات الوحدات السكنية على المواطنين.اضافة اعلان


تسليم عشرات الوحدات السكنية في هذه المحافظات بعسير

جاء ذلك خلال زيارة سموه محافظات المجاردة وبارق ومحايل، وشهد ضمن مسار العطاء، تسليم 45 وحدة سكنية للمواطنين المستفيدين من الجمعيات الخيرية بمبادرة عطاءات صدر الكرامة" بمحايل عسير.


أمير عسير يلتقي عددًا من المواطنين والمقيمين

وقبل أيام، استقبل أمير منطقة عسير، عددًا من المواطنين والمقيمين في المجلس العام بالخالدية، للاستماع إلى مطالبهم ومعالجة احتياجاتهم.
واستمع الأمير تركي بن طلال إلى مطالب المراجعين من المواطنين والمقيمين، كما شهد إنهاء عدد من القضايا والخلافات بين مواطنين بالمصالحة بين الأطراف كافة، مؤكدًا أن جذور قيم التسامح مُتأصِّلة في الشريعة الإسلامية، وأن التسامح أحد الأخلاق التي حرص عليها الإسلام.


 كما قدّم سموه التهنئة لأكثر من 100 موظف من منسوبي الإمارة بعد صدور قراره بترقيتهم إلى مراتب مختلفة، مشدّدًا على أهمية العمل الجاد والمخلص من الجميع.

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