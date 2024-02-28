تسر الناظرين.. مشاهد لأجواء الربيع في رفحاء

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وثق مقطع فيديو أجواء أحياء غرب محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.



أجواء الربيع برفحاء



توقعات حالة الطقس



فرص هطول الأمطار



📍ربيع فياض الهبكة

غرب #رفحاء

الأربعاء ١٨ شــعــبان ١٤٤٥هـ

28 فبراير 2024م

من | فهد الشنيفي

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. pic.twitter.com/rDE7XlWyyR — طقس (@tqqs) February 28, 2024

وأظهر المقطع، لقطات ومشاهد تسر الناظرين لامتداد المساحات الخضراء على مد البصر، مع بداية فصل الربيع واعتدال الأجواء.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.كذلك تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على مرتفعات منطقتي جازان وعسير، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من منطقة الحدود الشمالية.في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، حائل، القصيم وتبوك، قد تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، كما تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.