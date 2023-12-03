تستمر حتى الغد.. توقعات بحالة من التقلبات الجوية على منطقة الرياض وغرب المملكة (فيديو)

أمطار على الرياض اضافة اعلان



حركة الرياح السطحية





حالة الخليج العربي



فيديو | محلل الأرصاد الجوية عادل قازنلي: حالة مطرية مستمرة على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وغرب المملكة حتى الغد#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/JsTrueeupx — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 3, 2023







توقع محلل الأرصاد الجوية عادل قازنلي حالة من التقلبات الجوية على منطقة الرياض خلال الساعات القليلة القادمة بمشيئة الله.وتفصيلا، توقع قازنلي، في تصريحات للإخبارية : "حالة مطرية مستمرة على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وغرب المملكة حتى الغد".وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة بأتجاهـ مضيق باب المندب كما تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.