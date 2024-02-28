الأربعاء، 18 شعبان 1445 ، 28 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تستغرق دقائق فقط.. خطوات سداد الدفعات الإيجارية في "إيجار"

6767868
منصة إيجار
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت منصة إيجار عن طريقة سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر، وذلك عن طريق خدمة سداد الإلكترونية التي سهلت كثيرًا على المواطنين.اضافة اعلان

طريقة سداد الدفعات الإيجارية عبر "إيجار"

وأوضحت أن هناك عددًا من الخطوات من أجل سداد الدفعات الإيجارية عبر سداد من قبل المستأجرين، وذلك كما يلي:
1 - الدخول إلى تطبيق الحساب البنكي.
2 - اختيار خدمة المدفوعات الإلكتروني من القائمة الرئيسة.
3 - النقر على سداد فواتير؛ ثم اختيار إضافة فاتورة أو الدفع لمرة واحدة.
4 - حدد الجهة المفوترة.
5 - تدوين رقم العقد.
6 - إدخال رقم الحساب.
7 - تحديد المبلغ المستحق.
8 - دفع الفاتورة بكل بساطة.
9 - سداد الدفعات الإيجارية عبر سداد.
10 - سداد الدفعات الإيجارية عبر سداد.
11 - خطوات التسجيل في منصة إيجار.


خطوات التسجيل في منصة إيجار

كما يمكن التسجيل في منصة إيجار باتباع عدد من الخطوات السلسة من أجل الاستفادة من مجموعة الخدمات التي توفرها المنصة، وذلك كما يلي:
1 - الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة إيجار.
2 - تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال إدخال البيانات المطلوب إدخالها في أماكنها الصحيحة.
3 - كتابة البيانات الخاصة بالمستأجر.
4 - النقر على أيقونة تحقق.
5 - تحديد العقار من بين الخيارات المتاحة أمامك.
6 - كتابة البيانات الخاصة بالعقد وبيانات المرافقين كذلك.
7 - إدخال قيمة الإيجار بشكل سنوي.
8 - إدخال الخدمات العامة المطلوب توافرها.
9- النقر على أيقونة إرسال من أجل الحفظ والتوثيق.


طريقة توثيق عقد إيجار عبر منصة إيجار

في الوقت نفسه، أتاحت المنصة إمكانية توثيق عقد الإيجار بشكل إلكتروني مع حفظ حقوق المؤجر والمستأجر؛ وذلك عن طريق اتباع الآتي:
1 - الدخول إلى الرابط الرسمي لمنصة إيجار.
2 - تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور.
3 - تدوين رقم الهوية ورمز التحقق المرئي ثم النقر على تسجيل دخول.
4 - الضغط على توثيق العقود، ثم تدوين البيانات المطلوبة بدقة.
5 - الدخول إلى صفحة العقود قم بتحديد نوع العقد إيجار سكني أو تجاري.
6 - تدوين كل البيانات المطلوبة بدقة ثم تدوين رقم العقد والنقر على توثيق.

اقرأ أيضا

أخبار السعودية.. موعد دراسة الأهلية في نظام الضمان المطور وعقوبة كسر الإشارة الحمراء

عاجل.. تخفيضات رمضان والعيد.. 9 ضوابط في المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية

عاجل.. 50 ساعة وينتهي الشتاء.. كيف تحمي نفسك من أضرار التقلبات الجوية؟

بشرى لقائدي السيارات في الرياض.. افتتاح هذا النفق المحوري

تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية"

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

إيجار 9:47 م الإثنين، 26 فبراير 2024

لإثبات حالة الوحدة الإيجارية.. منصة إيجار توضح تفاصيل خدمة الاستلام والتسليم

ايجار 9:00 م الخميس، 15 فبراير 2024

عاجل.. منصة إيجار توضح طريقة تحويل المبلغ للمستفيد

إيجار 10:56 م الأحد، 11 فبراير 2024

منصة إيجار توضح الإجراء المطلوب حال تأخر المستأجر في السداد

إيجار - 3:00 ص الجمعة، 09 فبراير 2024

عاجل.. برقم العقد أم الفاتورة؟ توضيح من إيجار بشأن سداد الدفعات الإيجارية