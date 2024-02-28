تستغرق دقائق فقط.. خطوات سداد الدفعات الإيجارية في "إيجار"

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كشفت منصة إيجار عن طريقة سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر، وذلك عن طريق خدمة سداد الإلكترونية التي سهلت كثيرًا على المواطنين.





طريقة سداد الدفعات الإيجارية عبر "إيجار"



خطوات التسجيل في منصة إيجار



طريقة توثيق عقد إيجار عبر منصة إيجار



وأوضحت أن هناك عددًا من الخطوات من أجل سداد الدفعات الإيجارية عبر سداد من قبل المستأجرين، وذلك كما يلي:1 - الدخول إلى تطبيق الحساب البنكي.2 - اختيار خدمة المدفوعات الإلكتروني من القائمة الرئيسة.3 - النقر على سداد فواتير؛ ثم اختيار إضافة فاتورة أو الدفع لمرة واحدة.4 - حدد الجهة المفوترة.5 - تدوين رقم العقد.6 - إدخال رقم الحساب.7 - تحديد المبلغ المستحق.8 - دفع الفاتورة بكل بساطة.9 - سداد الدفعات الإيجارية عبر سداد.10 - سداد الدفعات الإيجارية عبر سداد.11 - خطوات التسجيل في منصة إيجار.كما يمكن التسجيل في منصة إيجار باتباع عدد من الخطوات السلسة من أجل الاستفادة من مجموعة الخدمات التي توفرها المنصة، وذلك كما يلي:1 - الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة إيجار.2 - تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال إدخال البيانات المطلوب إدخالها في أماكنها الصحيحة.3 - كتابة البيانات الخاصة بالمستأجر.4 - النقر على أيقونة تحقق.5 - تحديد العقار من بين الخيارات المتاحة أمامك.6 - كتابة البيانات الخاصة بالعقد وبيانات المرافقين كذلك.7 - إدخال قيمة الإيجار بشكل سنوي.8 - إدخال الخدمات العامة المطلوب توافرها.9- النقر على أيقونة إرسال من أجل الحفظ والتوثيق.في الوقت نفسه، أتاحت المنصة إمكانية توثيق عقد الإيجار بشكل إلكتروني مع حفظ حقوق المؤجر والمستأجر؛ وذلك عن طريق اتباع الآتي:1 - الدخول إلى الرابط الرسمي لمنصة إيجار.2 - تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور.3 - تدوين رقم الهوية ورمز التحقق المرئي ثم النقر على تسجيل دخول.4 - الضغط على توثيق العقود، ثم تدوين البيانات المطلوبة بدقة.5 - الدخول إلى صفحة العقود قم بتحديد نوع العقد إيجار سكني أو تجاري.6 - تدوين كل البيانات المطلوبة بدقة ثم تدوين رقم العقد والنقر على توثيق.