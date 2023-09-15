تساقط تجار السموم.. إحباط تهريب كميات من المخدرات في الرياض وهذه المناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





ضبط 4 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة



ضبط شخص بالمدينة لترويجه مادة الامفيتامين



إحباط تهريب 200 كيلوجرام من القات



القبض على شخصين لترويجهما مواد مخدرة



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

