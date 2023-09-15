تساقط تجار السموم.. إحباط تهريب كميات من المخدرات في الرياض وهذه المناطق

أ أ
استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة
مناطق.
ضبط
4 أشخاص لترويجهم مواد مخدرةففي
الرياض، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 4 مواطنين لترويجهم مادة الحشيش
المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية
بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ضبط
شخص بالمدينة لترويجه مادة الامفيتامين وفي
منطقة المدينة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين
المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
إحباط
تهريب 200 كيلوجرام من القاتوفي
جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر تهريب 200 كيلوجرام من نبات
القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
القبض
على شخصين لترويجهما مواد مخدرةكما
قبضت شرطة محافظة الطائف على مواطنين لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين
وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من
معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.