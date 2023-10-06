تساقط أمطار غزيرة مع بردية مدركة شمال شرق مكة (فيديو)

أ أ

شهد شمال شرق مكة، اليوم الجمعة، تكون بردية كثيفة في مدركة مع تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية تحد من الرؤية.

اضافة اعلان



أمطار غزيرة مع بردية مدركة شمال شرق مكة



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض شمال رق مكة لأمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة، مع بردية قوية في مدركة.





سحب ممطرة ورياح نشطة



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية



حالة مطرية متوقعة حتى التاسعة مساءً





امطار وبردية مدركة

شمال شرق

الجمعة ٢١ ربيع الأول ١٤٤٥هـ

6 أكتوبر 2023 م

من | نايف المعبدي

.

. pic.twitter.com/8ZmI9u9v5M 🔴 فيديوامطار وبردية مدركةشمال شرق #مكه_المكرمة الجمعة ٢١ ربيع الأول ١٤٤٥هـ6 أكتوبر 2023 ممن | نايف المعبدي October 6, 2023

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية.نبه المركز من أمطار خفيفة على مكة والمدينة المنورة وجازان وعسير تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.