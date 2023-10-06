تساقط أمطار غزيرة مع بردية مدركة شمال شرق مكة (فيديو)

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شهد شمال شرق مكة، اليوم الجمعة، تكون بردية كثيفة في مدركة مع تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية تحد من الرؤية.
أمطار غزيرة مع بردية مدركة شمال شرق مكةوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض شمال رق مكة لأمطار غزيرة
مصحوبة برياح نشطة، مع بردية
قوية في مدركة.
سحب ممطرة ورياح نشطة
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة.
رياح نشطة مثيرة للأتربة والغباروأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة
مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير
والباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.
رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقيةكما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من
مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية.
حالة مطرية متوقعة حتى التاسعة مساءًنبه المركز من أمطار خفيفة على مكة والمدينة المنورة
وجازان وعسير تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق
رعدية، وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) October 6, 2023
امطار وبردية مدركة
شمال شرق #مكه_المكرمة
الجمعة ٢١ ربيع الأول ١٤٤٥هـ
6 أكتوبر 2023 م
من | نايف المعبدي
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