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تزامنًا مع الأمطار.. "المسند" يكشف سر المنخفض الجوي

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المنخفض الجوي
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تزانًا مع الحالة المطرية التي تشهدها المملكة، كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، سر المنخفض الجوي.اضافة اعلان

الضغط الجوي سببه الهواء الصاعد

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن المنخفض الجوي المسبب للأمطار الغزيرة، ما هو إلا انخفاض في قيم الضغط الجوي سببه الهواء الصاعد إلى أعلى لأسباب متعددة ومنها التقاء كتلتين هوائيتين.

رطوبة في طبقات الجو العليا

وأضاف أن المنخفض الجوي فيه تتشكل السحب إذا كان يحمل رطوبة متزامنة مع برودة في طبقات الجو العليا.

الرياح تدور حول المنخفض عكس عقارب الساعة

وأكد أن الطقس المصاحب له يتميز بعدم الاستقرار "رياح، غبار، سحب، مطر، تقلبات حرارية.. ألخ"، وأن الرياح تدور حول المنخفض عكس عقارب الساعة.
 وأشار إلى أن المنخفض يكون في مقدمته، الرياح جنوبية شرقية دافئة وفي نهايته شمالية باردة، وسرعته تتراوح بين 30-60كيلو متر في الساعة.

استمرار الحالة المطرية على هذه المناطق

وبين أنه من المتوقع بإذن الله أن تستمر الحالة المطرية الحالية لبضعة أيام، مع تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية وحائل وتبوك والقصيم والمدينة ومكة والباحة وعسير وجازان.

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