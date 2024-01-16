ترقية 3209 أفراد في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات

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أصدر مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قراراً بترقية (3209) أفراد من منسوبي حرس الحدود، اعتباراً من تاريخ 1 / 6 / 1445هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

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وعبر اللواء الشهري عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، مثمناً توجيهات ومتابعة سموه لجميع أعمال ومهام حرس الحدود.وهنأ مدير عام حرس الحدود الأفراد المترقين، سائلاً المولى - عز وجل - لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.