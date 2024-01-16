الثلاثاء، 04 رجب 1445 ، 16 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ترقية 3209 أفراد في حرس الحدود من مختلف الرتب والتخصصات

حرس الحدود
حرس الحدود
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدر مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري، قراراً بترقية (3209) أفراد من منسوبي حرس الحدود، اعتباراً من تاريخ 1 / 6 / 1445هـ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

 

ترقيات حرس الحدوداضافة اعلان

وعبر اللواء الشهري عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، مثمناً توجيهات ومتابعة سموه لجميع أعمال ومهام حرس الحدود.
وهنأ مدير عام حرس الحدود الأفراد المترقين، سائلاً المولى - عز وجل - لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

اقرأ أيضا

أخبار السعودية.. مخاطر أمنية تدفع لإغلاق مصلى النساء بالمساجد والموارد البشرية تطرح عشرات الوظائف

فعلوا هذا الأمر.. الأمن يُهاجم مواطنًا و 7 مقيمين من الجنسية الباكستانية

لـ 14 مليونا.. المملكة تقدم مبادرات وخدمات نوعية لتعزيز الحماية التأمينية

"الزكاة والضريبة" تعلن عن الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية

أقلها 3 شمال المملكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مواقيت الصلاة 12:45 ص السبت، 30 ديسمبر 2023

السبت 17 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

حرس الحدود 7:23 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

حرس الحدود بجازان يحبط محاولة تهريب 105 كجم من القات المخدر

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض 12:38 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

الإطاحة بقائد مركبة في الجوف بعد ظهوره أثناء محتوى مرئي يصدم سيارتين عمدا

الضمان الاجتماعي 11:36 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي للعام الهجري 1445 هــ

اقرأ أيضا

نظام نور
12:05 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. قبل إغلاق الباب.. أسرع طريقة لتقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
11:58 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

أكثر من 617 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني

الجوازات
11:48 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

الجوازات تُصدر أكثر من 18 ألف قرار بحق المخالفين.. وتُحذر المواطنين والمقيمين

أمطار غزيرة على عسير
11:36 ص الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من رياح شديدة على الرياض وهذه المناطق لـ8 مساءً

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

منصة قوى
3:12 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

تنبيه عاجل من "قوى" حول نقل العمالة المنزلية إلى شركة تجارية

هدف
2:30 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

هدف يعلن 2600 وظيفة عبر تمهير في القطاعات الحكومية والشركات الكبرى

منصة سكني
2:03 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. توضيح مهم من سكني للموقوف خدماته بخصوص الدعم

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
1:12 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. الموارد البشرية تطرح عشرات الوظائف في مختلف المناطق بمزايا تنافسية

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
1:09 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

"الزكاة والضريبة" تعلن عن الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية

نظام نور
12:05 م الثلاثاء، 16 يناير 2024

عاجل.. قبل إغلاق الباب.. أسرع طريقة لتقديم طلبات النقل الخارجي للمعلمين