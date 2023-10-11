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صحيفة تواصل الالكترونية

ترشيح مجلس إدارة جديد لـ"الجمعية السعودية للإدارة"

الجمعية السعودية للادارة
الجمعية السعودية للإدارة
أ أ
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عُقد ظهر اليوم الأربعاء، اجتماع الجمعية العمومية الثاني للجمعية السعودية للإدارة وذلك بتمام الساعة 12.30ظهرا عبر تطبيق زوم (ZOOM).
وتم خلال الجتماع، عرض التقرير الإداري والمالي لأعمال المجلس الماضي  وتم التصويت بالموافقة على إبراء ذمة المجلس السابق، كما تم الإعلان عن أسماء الفائزين في عضوية مجلس الإدارة الجديد وهم: اضافة اعلان

وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة الجديد
(الترتيب حسب نتائج عدد الأصوات):
1- د . محمد بن هلال الكسار
2- د . خليل  بن سعد الذيابي
3- أ . سلطانة بنت سبيت السهلي
4- أ . إبراهيم بن حمد الرمضي
5- أ . بدر بن ناصر الماجد
6- د . ناصر بن  مصارع العنزي
7- د . حمد بن محمد العجمي
8- د . عبدالعزيز بن سعد القحطاني
9- أ . متعب بن جازع العتيبي

هذا وقد تم بالإجماع ترشيح من مجلس الادارة المناصب التالية:
1- د . ناصر بن  مصارع العنزي   - رئيس مجلس الإدارة
2- د . محمد بن هلال الكسار        - نائب رئيس مجلس الإدارة
3- د . عبدالعزيز بن سعد القحطاني- أمين مال مجلس الإدارة
4- د . حمد بن محمد العجمي        - أمين عام مجلس الإدارة

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