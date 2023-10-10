تراجع مبيعات تسلا في سبتمبر عكس منافستها"بي واي دي" الصينية

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حققت مبيعات شركة تسلا تراجعًا كبيرًا في السوق الصينية خلال شهر سبتمبر، في
حين شهدت منافستها الصينية "بي واي دي" نموًا قويًا في تسليم المركبات
الكهربائية.
وحسب بيانات جمعية سيارات الركاب الصينية "سي بي سي إيه"، تراجعت
مبيعات "تسلا" من السيارات الكهربائية التي صُنعت في الصين بنسبة 10.9%
في سبتمبر على أساس سنوي إلى 74.073 ألف وحدة، مع انخفاض تسليمات "موديل
3" و"موديل واي" بنسبة 12%.
تسلا تخسر 10% من السوق الصيني
في الوقت الذي ارتفعت فيه تسليمات سيارات الركاب لمنافستها "بي واي
دي" – بما يشمل المركبات الكهربائية والهجينة – 42.8% عند 286.903 ألف وحدة
في سبتمبر.
مبيعات "بي واي دي" ترتفع بنسبة 42%
يُذكر أن "تسلا" كشفت النقاب عن إصدار محدث من "موديل
3" بسعر يبدأ من 259.9 ألف يوان في الصين، ومن المقرر أن تبدأ في تسليمها في
الربع الرابع من العام الحالي.
الإصدار المحدث من "موديل 3"
أكبر صانع للسيارات في أمريكا
تُعد تسلا أكبر
صانع للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، لكنها تواجه منافسة شديدة حول
العالم من الشركات ذات التشكيلات الحديثة.
وفي الصين -
السوق رقم 2 في العالم - تخلفت تسلا كثيرًا عن "BYD"، التي لديها طموحات عالمية متزايدة.
تراجع تسلا في السوق الصينية
وأعلنت شركة تسلا أنها ستخفض أسعار طرازاتها من السيارات الفاخرة في البلاد بأكثر من 4.5%، بعد قرار منح إعانات نقدية لبعض المشترين من طراز 3 سيدان.