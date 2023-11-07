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تدشين المنصة الرقمية للسجل العقاري.. رسمياً

ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية
منصة السجل العقاري
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قام وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل بتدشين "المنصة الرقمية للسجل العقاري"، التي تتضمن عدة خدمات رقمية، في مقدمتها خدمات تسجيل الرهن.اضافة اعلان


تسجيل الحقوق والالتزامات على العقار

وتشمل المنصة تسجيل الحقوق والالتزامات على العقار وغيرها من الخدمات النوعية التي ستقدم لأول مرة في جهة مرجعية واحدة.
 جاء ذلك خلال مشاركة الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) في مؤتمر "بروبتك السعودية"، الذي تستضيفه الرياض حالياً.


تعزيز الاستثمار في المملكة

بهدف رفع مستوى المعرفة في مجال التقنية العقارية في السوق السعودي، وتعزيز الاستثمار في المملكة، وذلك بحضور أكثر من 40 متحدثاً محلياً وعالمياً.
وبمشاركة نخبة من المطورين العقاريين والمستثمرين في القطاع العقاري، وشركات التقنية العقارية، وشركات ناشئة في القمة التي عقدت بإشراف الهيئة العامة للعقار.


الجهود المشتركة لتعزيز القطاع

مما يعكس الجهود المشتركة لتعزيز القطاع العقاري، وتعزيز الحوكمة فيه ورفع مستوى الشفافية والاستدامة بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
 وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ “السجل العقاري" الدكتور محمد السليمان: "نحن فخورون بالمشاركة في مؤتمر 'بروبتك السعودية'، وسعداء أيضاً بتدشين المنصة الرقمية للسجل العقاري.


بناء قطاع عقاري موثوق

وتمثل مرحلة جديدة تواكب رؤيتنا المستقبلية في بناء قطاع عقاري موثوق وشفاف، مشيراً إلى أن منصة السجل العقاري تغطي جميع الخدمات ذات العلاقة بالعقارات.
وتشمل تغيير الملكية والبيع، بالإضافة إلى خدمات إدارة العقار كالفرز أو الدمج، وكذلك خدمات إدارة الحقوق، كالمنفعة أو الرهن أو الوقف، وخدمات إدارة التصحيح والتي تشمل تصحيح البيانات الكتابية.


محور مركزي للتعاملات العقارية

وأوضح د. السليمان أن المنصة أطلقت منذ فترة للبدء التجريبي واليوم تم تدشينها بشكل رسمي لتكون بمثابة محور مركزي لكل التعاملات العقارية.
وتوفر المنصة بيئة آمنة وموثوقة لإتمام كل الصفقات العقارية بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة وصولاً سريعاً وفعالاً إلى المعلومات الرئيسية المتعلقة بالعقارات والتعاملات.

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