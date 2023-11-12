تدشين الخطة التنفيذية للبرنامج الوطني للتشجير ومكافحة التصحر

أ أ

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الوزير عبد الرحمن الفضلي دشن اليوم، الخطة التنفيذية للبرنامج الوطني للتشجير.

اضافة اعلان



زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن البرنامج يهدف إلى زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر والمساهمة في تحقيق مستهدفات “مبادرة السعودية الخضراء”.وأضافت أن التدشين يُمثل بداية مرحلة جديدة من مسيرة مبادرة السعودية الخضراء، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للمبادرة.زراعة عشرة مليارات شجرةوبينت أن المملكة تخطط لزراعة عشرة مليارات شجرة، التي تندرج ضمن التزاماتها الوطنية والدولية للتصدي للتحديات البيئية المتعلقة بالمناخ، ما يسهم في تحسين جودة الحياة.تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتهاوأشارت إلى أنها تعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية المستدامة، التي ترتقي بجودة الحياة.