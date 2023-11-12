الأحد، 28 ربيع الثاني 1445 ، 12 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تدشين الخطة التنفيذية للبرنامج الوطني للتشجير ومكافحة التصحر

F-uR_ECW8AAIYvs
مبادرة السعودية الخضراء
أ أ

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الوزير عبد الرحمن الفضلي دشن اليوم، الخطة التنفيذية للبرنامج الوطني للتشجير.
اضافة اعلان

زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن البرنامج يهدف إلى زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر والمساهمة في تحقيق مستهدفات “مبادرة السعودية الخضراء”.


وأضافت أن التدشين يُمثل بداية مرحلة جديدة من مسيرة مبادرة السعودية الخضراء، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للمبادرة.

زراعة عشرة مليارات شجرة
وبينت أن المملكة تخطط لزراعة عشرة مليارات شجرة، التي تندرج ضمن التزاماتها الوطنية والدولية للتصدي للتحديات البيئية المتعلقة بالمناخ، ما يسهم في تحسين جودة الحياة.


تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها
وأشارت إلى أنها تعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية المستدامة، التي ترتقي بجودة الحياة.

اقرأ أيضا

images
4:08 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

الاحتلال يدمر بالكامل أقسامًا علاجية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة

عضة البرد
3:31 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

تعرف على عضة البرد.. أعراضها وأسبابها والوقاية منها

غزة
3:24 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

مسؤول أممي: لا يوجد أي مبرر لاستهداف المستشفيات في غزة

وزارة الصحة
3:24 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

سارع بالتقديم.. الإعلان عن وظائف صحية عبر برنامج "تمهير"

اقرأ أيضا

عبر"أبشر".. كيف تحصل على لوحة مركبتك المميّزة بكل سهولة؟

3 برامج نفسية وتربوية لدعم الطلاب خلال الاختبارات

أخبار السعودية.. تنبيه عاجل من الضمان لهؤلاء ومفاجآت في مداهمات "الغذاء والدواء"

المطابخ السحابية تزيد مبيعات الدراجات النارية "توصيل الطلبات"

وصول طائرة المملكة الرابعة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

مذكرة تفاهم 4:40 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

لهذه الأهداف.. مذكرة تفاهم بين "الغطاء النباتي" و"الموارد البشرية"

الآبار 9:44 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

"البيئة": 200 ألف ريال غرامة حفر الآبار في المناطق المحظورة

2023-10-30_18-07-03 7:14 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

مركز "الغطاء النباتي" يستعرض "المخطط الاستراتيجي لتنفيذ البرنامج الوطني للتشجير"

النفايات البحرية 7:41 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

20 مليونًا غرامة التخلص من النفايات الخطرة في البحار والسواحل

اقرأ أيضا

الاختبارات1
1:20 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

تنبيه عاجل من "التعليم" بخصوص اختبارات الطلاب

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
12:53 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين تتجاوز 460 مليون ريال

جوجل
12:51 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

جوجل تضع قيودًا على استخدام محرر الصور السحري

وزير الموارد البشرية
12:27 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل.. "الراجحي": خطة وطنية خمسية لسلامة أطفال المملكة عبر الإنترنت

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الطقس - الامطار - امطار سحب رعدية - ارشيفية
3:23 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق

أخبار السعودية
2:16 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. تنبيه عاجل من الضمان لهؤلاء ومفاجآت في مداهمات "الغذاء والدواء"

الاختبارات1
1:20 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

تنبيه عاجل من "التعليم" بخصوص اختبارات الطلاب

فهد الجلاجل وزير الصحة
1:17 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

وزير الصحة: الطفل مستقبل الدولة ويجب الاهتمام به

الضمان الاجتماعي المطور
1:05 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل.. للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.. إعفاء المطلقة التي لديها أبناء من هذا الشرط

راجحي
12:32 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

وزير الموارد البشرية: الإنترنت أحدث فراغًا تربويًا بين الآباء والأبناء في الأسرة