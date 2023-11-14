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صحيفة تواصل الالكترونية

تخصيص 20% من أموال جرائم الغسل لهيئة الولاية على القاصرين

الهيئة العامة للولاية
إدارة أموال القاصرين
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حدد نظام إدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، 20% من حصيلة استثمار الأموال التي تديرها، للإنفاق بما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها في حال صدور قرار أو حكم نهائي برد الأموال المحجوزة والمجمدة إلى ملاكها. اضافة اعلان


خصم المصروفات الإدارية والتشغيلية

وفي حالة مصادرة الأموال، فإنها تعتبر من أموال الحفظ التي تديرها وتشغلها، وتخصم الهيئة المصروفات الإدارية والتشغيلية لهذه الأموال من صافي العائد.
وتشرف على النظام، بالإضافة للهيئة، لجنة من 9 جهات حكومية أخرى، تتضمن ممثلا من: وزارة الداخلية، والبنك السعودي المركزي، والنيابة العامة، وهيئة مكافحة الفساد، واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.


مرتبة أعضاء اللجنة

بالإضافة لهيئة السوق المالية، ووزارة العدل، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على ألا تقل مرتبة ممثلي أعضاء اللجنة عن المرتبة الخامسة عشرة أو ما يعادلها.
وأعطى النظام الهيئة الحق في إدارة تلك الأموال وتنميتها من خلال وضع خطط وقواعد وأساليب إدارة الأموال التي تدخل في اختصاص الهيئة.


إدارة الأموال التي تتطلب الخبرة

والتعاقد مع أحد الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية من بين الجهات العامة أو الخاصة في إدارة بعض الأموال التي تتطلب توافر خبرة فنية متخصصة غير متوافرة في الهيئة.
وتأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة بقرار من المجلس.


المحاكم المختصة بجرائم غسل الأموال

وأشار النظام إلى أنه على الجهات والمحاكم المختصة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، بما في ذلك جرائم الفساد، أن تخطر الهيئة كتابيا على الفور بالأموال التي يتعين أن تديرها الهيئة بموجب النظام.
وموافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستندات تتصل باختصاصها بموجب النظام. كما يحق للهيئة التعاقد مع أحد الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية من بين الجهات العامة أو الخاصة المتخصصة بإدارة الأموال محل هذا النظام نيابة عنها.

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