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تخريج 9400 رجل أمن من مدن التدريب بمناطق المملكة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
أ أ
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شهد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أمس، حفل تخرج (9400) رجل أمن أتموا تأهيلهم العسكري.

مدن التدريب

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وتخرج المتأهلون من مدن التدريب في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، عسير، والقصيم.

جاء ذلك تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

فترة التدريب


 وتلقى الخريجون علومهم وتدريباتهم خلال فترة التدريب على شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة.

وتمكن تلك التدريبات، الخريجين، من أداء مهامهم الأمنية على الوجه الأكمل، والإسهام في حفظ الأمن.

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