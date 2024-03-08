تخدم سوق العمل.. 18 اتفاقية أبرمتها تكامل القابضة في مؤتمر ليب 2024

أ أ

شهد مؤتمر ليب التقني 2024 مشاركة مميزة بفعاليات إستراتيجية من قبل شركة تكامل القابضة ومشاركتها كراعٍ إستراتيجي للمؤتمر.

حيث برزت الشركة من خلال تقديمها عروضاً مختلفة لمنتجاتها وبرامجها ومشاركة الرؤساء التنفيذيين وأعضائها في اللقاءات الحوارية على المنصة الرئيسة.





18 اتفاقية لـ تكامل القابضة في مؤتمر ليب 2024



تنويع اقتصاد المملكة



وتضمنت المشاركة التعريف بمنتجات وبرامج تكامل القابضة والشركات التابعة لها، وعقد سلسلة من المناقشات مع أبرز الشركات لاستكشاف الحلول التقنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للملكة، أسفرت عن إبرام 18 اتفاقية مع الشركاء من مختلف القطاعات الحيوية التي تخدم سوق العمل ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.إضافةً إلى مشاركة الرؤساء التنفيذيين وأعضاء الشركة في اللقاءات الحوارية على المنصة الرئيسية في المؤتمر، حيث تم التركيز على أحدث التطورات التكنولوجية والابتكارات التي تقدمها تكامل القابضة وشركاتها.في الوقت ذاته شارك الرئيس التنفيذي لمنصة قوى فوزان المهيدب بكلمته على المنصة الرئيسة في المؤتمر، والتي كانت تحت عنوان «التحول الرقمي في سوق العمل»، والتي ابتدأت حول تنويع اقتصاد المملكة واعتمادها على النفط، وتحسين كفاءة القطاع الخاص وشفافية سوق العمل، إضافةً إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية وخفض معدلات البطالة، ورفع جاذبية السوق السعودية للاستثمارات والمواهب، بينما كانت مشاركة مدير عام شركة تكامل لخدمات النقل المهندس فوزان الغامدي في جلسته الحوارية حول تحديات المعيشة في المستقبل على مستوى العالم.وتميزت مشاركة تكامل القابضة بعروض أبهرت الزوار حول مجموعة واسعة من برامجها ومنتجاتها التقنية الابتكارية التي تغطي مختلف القطاعات والصناعات، ومن أبرزها منتج الذكاء الاصطناعي «راين»، الذي يجيب عن جميع الاستفسارات حول سوق العمل الدولي.وتأتي مشاركة تكامل القابضة كراعٍ إستراتيجي لمؤتمر ليب التقني 2024 تعزيزاً لدورها في تقديم حلول مبتكرة ومتطورة تلبي احتياجات السوق والاقتصاد بالمملكة وتعزيز التنمية المستدامة.يذكر أن زيارة عدد من الوزراء وأصحاب المعالي لجناح شركة تكامل القابضة تؤكد الدور المحوري للابتكار في تشكيل ملامح مستقبل المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والصحية والاجتماعية.