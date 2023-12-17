تحمل 24 طنًا.. مغادرة الطائرة الـ31 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

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غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الأحد، الطائرة الإغاثية الـ31 متجهة إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان،





مغادرة الطائرة الإغاثية الـ 31



عبور قوافل إغاثية سعودية جديدة



14 سيارة إسعاف دخلت إلى قطاع غزة



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وتحمل الطائرة التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، على متنها مواد طبية تزن 25 طناً، وذلك تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.ويأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وفي إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.فيما عبرت أمس قوافل إغاثية سعودية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منفذ رفح الحدودي متوجهة إلى قطاع غزة تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.مما يذكر أن 14 سيارة إسعاف دخلت إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح الحدودي متضمنة التجهيزات الطبية الأساسية.ويأتي ذلك في إطار دور المملكة التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.