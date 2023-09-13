تحطم طائرة روسية ومصير طاقمها مجهول

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تحطمت طائرة حربية من طراز (سوخوي 24) في إقليم فولغاغراد جنوب روسيا.



ونسبت وكالة (تاس) الروسية للأنباء إلى مصادر في وزارة الدفاع الروسية اليوم، قولها: إن الطائرة كانت تقوم بطلعة تدريبية. ولم يكن على متنها ذخيرة حربية. اضافة اعلان





مصير الطاقم مجهول

تحطم طائرة في المجر

وأضافت أن الطائرة سقطت في أرض غير ماهولة، وأن طائرات بحث وإنقاذ مروحية توجهت إلى مكان الحادث، دون أن يشير إلى مصير طاقم الطائرة المنكوبة.وقبل يومين تقريبا، أفادت وكالة " أ ف ب" بتحطم طائرة أثناء عرض جوي في المجر، مما أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها وإصابة 4 آخرين على الأرض .وأشارت الوكالة إلى أن الحادث وقع في مطار زيكيسفيرفار، على بعد 70 كيلومترا من بودابست.وذكرت وكالة "نوفوستي" أنه "بالإضافة إلى الطيار، كان هناك راكب آخر على متن الطائرة، وقد لقيا مصرعهما معا بشكل مأساوي على الفور".ووثقت في وقت سابق كاميرا اللحظات الأخيرة قبل تحطم طائرة أخرى مقاتلة من طراز "ميج-23" خلال عرض جوي في ولاية ميشيجان الأمريكية، ولم يصب أحد بأذى على الأرض فيما نجا الطياران بالقفز بالمظلة.