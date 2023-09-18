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تحطم أحدث مقاتلة في سلاح الجو الأمريكي .. والبنتاجون يحقق

طائرة إف 35
إف 35
أ أ
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أكدت وسائل إعلام أمريكية، تحطم مقاتلة أمريكية من طراز F-35 والتي تعد الأحدث في سلاح الجو الأمريكي، في قاعدة تشارلستون في كارولاينا الجنوبية ونجاة الطيار، دون مزيد من التفاصيل حول أسباب سقوط المقاتلة.اضافة اعلان

نقل قائد الطائرة للمستشفى


وأفادت وسائل إعلام أمريكية أنه تم نقل قائد الطائرة إلى المستشفى بعد أن قفز من طائرة بوفورت إف-35 التابعة لقوات مشاة البحرية في شمال تشارلستون بولاية ساوث كارولينا.

البنتاجون يحقق في الحادث


وتعمل وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، ممثلة في قاعدة تشارلستون المشتركة مع أفراد الطوارئ المحليين للتحقيق في "الحادث المؤسف"، حسبما صرح المسؤولون لـ WCIV ABC News 4 وWCBD-TV.

 وتم العثور على الطيار، الذي لم يتم الكشف عن اسمه ومعلومات الوحدة، في جنوب كينوود درايف في شمال تشارلستون.

وقبل أشهر، أعلنت السلطات الأمريكية، تحطم الطائرة "سيسينا" ومقتل جميع أفراد طاقمها، بعد أن انتهكت أجواء العاصمة، ما دفع مقاتلات عسكرية لمحاولة اعتراضها، قبل أن تتحطم بفرجينيا.

تحطم طائرة مدنية


وتسببت الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز F-16 في انفجار صوتي بسبب تحليقها بسرعة تفوق سرعة الصوت عبر منطقة واشنطن العاصمة أثناء سعيها للوصول إلى الطائرة غير المستجيبة، حسبما قال مسؤولون.

وقال مسؤول أمريكي إن طائرات F-16 لم تسقط الطائرة وأنه من المعتاد أن تستدعي إدارة الطيران الفيدرالية الطائرات إذا كان شخص ما يطير بشكل غير آمن.

ولم يستجب طيار الطائرة المدنية حيث حاولت الطائرات المقاتلة من طراز F-16 إجراء اتصال، وفقا لبيان صحفي صادر عن منطقة قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية في الولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن طائرات إف -16 استخدمت الأضواء التحذيرية "في محاولة لجذب انتباه الطيار".

 وتحطمت في النهاية بالقرب من غابة جورج واشنطن الوطنية في فرجينيا.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق إن أربعة أشخاص كانوا على متن الطائرة التي تجاوزت وجهتها المقررة بنحو 315 ميلا قبل تحطمها.

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